Aunque el foco inmediato del plantel de Leonardo Ponzio está puesto en el cruce de cuartos del Clausura frente a Instituto en Alta Córdoba, en las oficinas del Monumental ya diseñan el 2027. Con algunos nombres importantes ya anotados, como el caso de Tomás Palacios, actual defensor de Estudiantes de La Plata, la búsqueda de jóvenes talentos forma parte de la nueva estrategia de mercado y desde Nacional de Paraguay ratificaron que River inició gestiones por Mauro Coronel, prometedor zaguero de apenas 18 años.

“Es cierto, se han interesado. Hablé con el presidente de la institución la semana pasada y quedamos en una reunión para estos días. El interés es real, aunque todavía no hay una oferta oficial”, aseguró Enrique Sánchez, titular del conjunto guaraní, al blanquear el contacto directo con Stefano Di Carlo.

Además, en diálogo con Rock and Pop Paraguay, el dirigente advirtió que el juvenil también es seguido desde Europa (lo siguen de cerca Brighton y Aston Villa) y no van a tomar decisiones a las apuradas: “También hay interés de otra parte del mundo y nosotros vamos a juzgar qué es lo mejor para Mauro y para la institución”.

Quién es Mauro Coronel, la joya paraguaya que sigue River

Señalado en su tierra como el proyecto defensivo de mayor proyección del país, Coronel es un zaguero diestro de 1,87 metro que se inició en Inferiores como volante central antes de retrasarse a la cueva. Pese a su corta edad, ya se afianzó como titular en la Primera de Nacional: suma 26 partidos en el año y fue importante para que su equipo asegurara el segundo puesto en la tabla anual y el pase a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Mauro Coronel, el joven paraguayo que interesa en River (IG Mauro Coronel).

Por si fuera poco, viene de consagrarse campeón en los Juegos Suramericanos -metió el penal definitivo en la final ante la Argentina- y en la última fecha FIFA fue citado por primera vez a la selección mayor por Gustavo Alfaro, quien lo hizo debutar como titular en el 4-1 frente a Singapur.

La nueva metodología de River para captar jóvenes

La búsqueda del paraguayo se enmarca en una estrategia comandada por lo bajo por el director deportivo Pablo Longoria junto a su compatriota Domingo Catoira, sumado a mediados de año al área de scouting de River. De manera paralela a los refuerzos puntuales que se buscarán en el verano -al menos un central y un volante tapón, más un atacante y un arquero si se va Santiago Beltrán-, el plan consiste en detectar talentos sudamericanos menores de 19 años para adelantarse a los clubes europeos.

Mauro Coronel, el joven paraguayo que interesa en River (IG Mauro Coronel).

Con inversiones bajas por porcentajes mayoritarios -dentro del presupuesto previsto en torno a los 12 millones de dólares-, la idea es completar su formación con el sello River, ya sea sumando rodaje en Reserva o cediéndolos a préstamo para asegurar recambio a futuro o un rédito económico.