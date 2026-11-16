​El interrogante en el 11 de Boca para la final de la Sudamericana 

Boca tiene una base que funciona, gana y llega afirmada a la final de la Copa Sudamericana. Por eso, de cara al sábado contra Atlético Mineiro en Barranquilla, el interrogante de Rodolfo Arruabarrena en el equipo parece concentrarse en un solo puesto: Alan Velasco o Tomás Aranda. Una disputa con argumentos de los dos lados, aunque hoy tiene a uno por delante.

Velasco lleva ventaja. Es el que viene jugando, tiene continuidad y acompaña los resultados con buenos rendimientos. El mediocampista de los 10 millones de dólares, al que el Vasco recuperó futbolísticamente desde su llegada, encontró un lugar en un equipo que lo sostiene y al que también le aporta. En una final, ese recorrido pesa. También aporta a la hora de recuperar.

El buen rendimiento de Velasco que respaldó su momento

El sábado lo volvió a mostrar ante Banfield. Hasta que el DT movió el banco en el ST, el volante de 24 años venía haciendo un buen partido: fue el más atrevido del PT, encaró, se animó a rematar y exigió al Ruso Rodríguez. También encontró espacios para recibir y volvió a desequilibrar después de un pase de Paredes. Olé lo calificó con un 7. No llega a esta discusión solamente por conservar el puesto: también hizo méritos para defenderlo.

Velasco jugó un buen PT contra Banfield y reafirmó su buen momento (Ramiro Gómez). Velasco jugó un buen PT contra Banfield y reafirmó su buen momento (Ramiro Gómez).

Aranda, la joya del equipo que pide pista tras la lesión

Pero del otro lado está Aranda. El 10, la joya que enamoró a los hinchas y que desde su debut se metió rápidamente en el equipo, hasta ganarse una convocatoria a la Selección Argentina. Su lesión frenó ese despegue: la fractura de peroné en una práctica, la operación y la recuperación lo alejaron de la cancha cuando ya era una pieza importante.

Aranda volvió a jugar 73 días después de su operación: fue con Defensa, el día que Boca se coronó en la Tabla Anual. Aranda volvió a jugar 73 días después de su operación: fue con Defensa, el día que Boca se coronó en la Tabla Anual.

La buena evolución le permitió adelantar un regreso que inicialmente se esperaba para 2027. Volvió apenas 73 días después, ante Defensa, entrando en el ST cuando Boca necesitaba ganar, y el sábado sumó otra participación por la Copa Argentina. En esos minutos mostró sus recursos habituales: gambetas, recortes, pases filtrados y la intención de buscar el arco. Señales alentadoras, sin molestias visibles, para volver a sentirse parte.

Eso no significa que ya esté en su mejor versión. A Aranda todavía le falta ritmo, una consecuencia lógica después de una lesión grave y de tanto tiempo sin competir. Dos ingresos son un paso importante, pero necesita continuidad para recuperar el nivel que tenía. Y el contexto tampoco permite apurar las conclusiones: Boca jugará una final que puede darle su primer título internacional después de 18 años.

Por ahí pasa la decisión del Vasco. Aranda viajará a Colombia y será una alternativa importante, con recursos para cambiar el partido desde el banco si no arranca. La cuestión es cuándo utilizarlo. Hoy, la continuidad y el presente inclinan la balanza hacia Velasco. El 10 vuelve a empujar, pero al menos por ahora Alan pareciera correr con ventaja para empezar la final.

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