​Fixture confirmado: así se jugará la Liga Argentina de básquet 2026/27 

Comienza la cuenta regresiva para una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. En las últimas horas, el Departamento de Competencias de ADC dio a conocer el fixture para la segunda categoría del básquet nacional. La jornada inaugural, a celebrarse el jueves 15 de octubre, contará con dos partidos. Por la Conferencia Norte se enfrentarán Unión de Santa Fe ante Bochas Sport de Colonia Caroya y por la Conferencia Sur harán lo propio Quilmes de Mar del Plata frente a River Plate, uno de los ascendidos.

Tal como fue anunciado con anterioridad, el certamen estará compuesto por 34 equipos divididos en dos zonas de 17 elencos cada una. La fase regular se disputará bajo un formato todos contra todos, dentro de cada conferencia, por lo que cada club jugará un total de 32 encuentros. Del 22 de diciembre al 8 de enero está programado el respectivo receso por las fiestas. El último partido de la fase regular será el 20 de abril. La nómina de clubes se puede consultar aquí.

La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia. Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos elencos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona. Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.

River es uno de los equipos que ascendieron a la Liga Argentina. River es uno de los equipos que ascendieron a la Liga Argentina.

Jueves 15/10

Unión de Santa Fe vs Bochas Sport de Colonia Caroya

Quilmes de Mar del Plata vs River Plate

Viernes 16/10

Centenario de Venado Tuerto vs Tomás de Rocamora

Gimnasia La Plata vs Central Entrerriano

Sábado 17/10

Comunicaciones de Mercedes vs El Ceibo de San Francisco

Santa Paula de Gálvez vs Bochas Sport de Colonia Caroya

Provincial de Rosario vs La Unión de Colón

Unión de Mar del Plata vs River Plate

River debutará el jueves 15. River debutará el jueves 15.

Domingo 18/10

Jujuy Básquet vs Hindú Club

Deportivo Viedma vs Pico FC

Gimnasia La Plata vs Ciclista Juninense

Deportivo Norte vs Tomás de Rocamora

Quilmes de Mar del Plata vs Central Entrerriano

Lunes 19/10

Mitre de Posadas vs El Ceibo de San Francisco

Regatas de San Nicolás vs Centenario de Venado Tuerto

Martes 20/10

Salta Basket vs Hindú Club

Santa Paula de Gálvez vs Barrio Parque

La Unión de Colón vs Pergamino Básquet

Unión de Mar del Plata vs Central Entrerriano

Villa Mitre vs Pico FC

Mitre también ascendió en la temporada pasada. Mitre también ascendió en la temporada pasada.

Miércoles 21/10

Unión de Santa Fe vs Barrio Parque

Villa San Martín vs El Ceibo

Jueves 22/10

Bochas Sport de Colonia Caroya vs Sportivo Suardi

Tomás de Rocamora vs Pergamino Básquet

Viernes 23/10

Riachuelo vs Santa Paula de Gálvez

Sábado 24/10

Central Entrerriano vs Pergamino Básquet

La Unión de Colón vs River Plate

Regatas de San Nicolás vs Deportivo Norte

Domingo 25/10

Amancay Club vs Santa Paula de Gálvez

Centenario de Venado Tuerto vs Gimnasia La Plata

Ciclista Juninense vs Quilmes de Mar del Plata

Lunes 26/10

Villa San Martín vs Mitre de Posadas

Tomás de Rocamora vs River Plate

Regatas de San Nicolás vs Racing Club de Avellaneda

Martes 27/10

Hindú Club vs Bochas Sport de Colonia Caroya

Independiente BBC vs Santa Paula de Gálvez

San Isidro vs Riachuelo

Centenario de Venado Tuerto vs Unión de Mar del Plata

Deportivo Norte vs Gimnasia La Plata

Pico FC vs Quilmes de Mar del Plata

Miércoles 28/10

El Ceibo vs Riachuelo

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