​Fixture confirmado: así se jugará la Liga Argentina de básquet 2026/27 

Comienza la cuenta regresiva para una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. En las últimas horas, el Departamento de Competencias de ADC dio a conocer el fixture para la segunda categoría del básquet nacional. La jornada inaugural, a celebrarse el jueves 15 de octubre, contará con dos partidos. Por la Conferencia Norte se enfrentarán Unión de Santa Fe ante Bochas Sport de Colonia Caroya y por la Conferencia Sur harán lo propio Quilmes de Mar del Plata frente a River Plate, uno de los ascendidos.
Tal como fue anunciado con anterioridad, el certamen estará compuesto por 34 equipos divididos en dos zonas de 17 elencos cada una. La fase regular se disputará bajo un formato todos contra todos, dentro de cada conferencia, por lo que cada club jugará un total de 32 encuentros. Del 22 de diciembre al 8 de enero está programado el respectivo receso por las fiestas. El último partido de la fase regular será el 20 de abril. La nómina de clubes se puede consultar aquí.
La primera instancia de playoffs será la Reclasificación entre los equipos que finalicen del 5º al 12º lugar de cada conferencia. Los ganadores de cada cruce se medirán en octavos de final contra aquellos elencos que hayan terminado la fase regular del 1º al 4º puesto de su zona. Para la instancia de cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Conferencia Sur se cruzarán con los cuatro de la Conferencia Norte estableciendo así la llave que continuará hasta la serie Final por el Ascenso a la Liga Nacional.
Jueves 15/10
- Unión de Santa Fe vs Bochas Sport de Colonia Caroya
- Quilmes de Mar del Plata vs River Plate
Viernes 16/10
- Centenario de Venado Tuerto vs Tomás de Rocamora
- Gimnasia La Plata vs Central Entrerriano
Sábado 17/10
- Comunicaciones de Mercedes vs El Ceibo de San Francisco
- Santa Paula de Gálvez vs Bochas Sport de Colonia Caroya
- Provincial de Rosario vs La Unión de Colón
- Unión de Mar del Plata vs River Plate
Domingo 18/10
- Jujuy Básquet vs Hindú Club
- Deportivo Viedma vs Pico FC
- Gimnasia La Plata vs Ciclista Juninense
- Deportivo Norte vs Tomás de Rocamora
- Quilmes de Mar del Plata vs Central Entrerriano
Lunes 19/10
- Mitre de Posadas vs El Ceibo de San Francisco
- Regatas de San Nicolás vs Centenario de Venado Tuerto
Martes 20/10
- Salta Basket vs Hindú Club
- Santa Paula de Gálvez vs Barrio Parque
- La Unión de Colón vs Pergamino Básquet
- Unión de Mar del Plata vs Central Entrerriano
- Villa Mitre vs Pico FC
Miércoles 21/10
- Unión de Santa Fe vs Barrio Parque
- Villa San Martín vs El Ceibo
Jueves 22/10
- Bochas Sport de Colonia Caroya vs Sportivo Suardi
- Tomás de Rocamora vs Pergamino Básquet
Viernes 23/10
- Riachuelo vs Santa Paula de Gálvez
Sábado 24/10
- Central Entrerriano vs Pergamino Básquet
- La Unión de Colón vs River Plate
- Regatas de San Nicolás vs Deportivo Norte
Domingo 25/10
- Amancay Club vs Santa Paula de Gálvez
- Centenario de Venado Tuerto vs Gimnasia La Plata
- Ciclista Juninense vs Quilmes de Mar del Plata
Lunes 26/10
- Villa San Martín vs Mitre de Posadas
- Tomás de Rocamora vs River Plate
- Regatas de San Nicolás vs Racing Club de Avellaneda
Martes 27/10
- Hindú Club vs Bochas Sport de Colonia Caroya
- Independiente BBC vs Santa Paula de Gálvez
- San Isidro vs Riachuelo
- Centenario de Venado Tuerto vs Unión de Mar del Plata
- Deportivo Norte vs Gimnasia La Plata
- Pico FC vs Quilmes de Mar del Plata
Miércoles 28/10
- El Ceibo vs Riachuelo