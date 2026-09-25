​España y el detalle sobre su nuevo escudo que todavía pica 

España volverá a jugar este sábado ante Inglaterra por la Nations League y estrenará una novedad especial en su camiseta: la segunda estrella sobre el escudo. La Roja lucirá por primera vez el símbolo del Mundial 2026 que conquistó tras derrotar 1-0 a la Selección Argentina en la final disputada en Nueva York.

La Real Federación Española de Fútbol presentó las nuevas versiones de la indumentaria oficial que será utilizada por toda la delegación. El diseño de adidas se mantiene respecto del utilizado durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pero ahora incorpora la estrella correspondiente al segundo mundial título de la historia española.

La estrella que España le ganó a Argentina

La primera estaba allí desde Sudáfrica 2010, cuando España venció 1-0 a Países Bajos en la final con el recordado gol de Andrés Iniesta en el alargue. La segunda llegó 16 años después y tiene un significado especial de este lado del mundo: la consiguió al imponerse ante la Selección Argentina en la definición del Mundial.

Aquel 19 de julio, el equipo de Luis de la Fuente se quedó con el título al vencer 1-0 a la albiceleste después de 120 minutos. El partido necesitó tiempo suplementario y España terminó levantando la Copa para convertirse nuevamente en campeona del mundo.

Desde entonces, la segunda estrella estaba asegurada, pero todavía faltaba verla oficialmente sobre la camiseta en un partido. Ese momento llegará este sábado, cuando el campeón del mundo visite a Inglaterra en Wembley.

La propia Federación jugó con el nuevo detalle durante la presentación. En un video difundido antes del encuentro, varios integrantes del plantel posaron con las dos equipaciones y mostraron el renovado escudo que utilizarán a partir de esta ventana internacional.

“ ¿Una? Mejor dos”, expresó Lamine Yamal al señalar las estrellas. Aymeric Laporte, por su parte, cerró la presentación con un “ ¿y por qué no?”, una frase que se había hecho popular durante el camino de España hacia la conquista mundialista.

En la grabación también participó Luis de la Fuente y apareció Marc Cucurella mostrando el tatuaje que se realizó en el codo relacionado con el entrenador, una promesa que había realizado en caso de conseguir el título.

Marc Cucurella y el tatuaje de la cara de Luis de la Fuente tras la victoria de España. Marc Cucurella y el tatuaje de la cara de Luis de la Fuente tras la victoria de España.

España jugará su primer partido post Mundial en Wembley

El regreso a la competencia será este sábado 26 de septiembre ante Inglaterra, desde las 15:45 (hora argentina), en Wembley. Será la primera jornada del Grupo C de la UEFA Nations League 2026/27, zona que también integran Croacia y República Checa.

Después llegará el momento de presentar la segunda estrella ante su propia gente. Y es que el martes 29 de septiembre, España recibirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla y posteriormente enfrentará a República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo (el sábado 3 de octubre).

Nueva camiseta de España. Nueva camiseta de España.

El seleccionado español vuelve así a la actividad poco más de dos meses después de aquella final mundialista. El diseño prácticamente no cambia, los colores tampoco, pero se le agrega una estrella y buena parte de los campeones continúa dentro del plantel.

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