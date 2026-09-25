​El canotaje argentino no para: doble oro para arrancar el viernes en los Suramericanos 

El canotaje argentino sigue sumando alegrías en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este viernes, desde bien temprano en la laguna Setúbal, la delegación nacional consiguió dos medallas de oro y una de plata en las primeras cuatro pruebas de la jornada y estiró su gran cosecha en la disciplina.

La primera alegría llegó de la mano de Brenda Rojas y Magdalena Garro, quienes se quedaron con el oro en el K2 500 metros. La dupla argentina se impuso con un tiempo de 1:37.51, con una diferencia de más de 3s43 sobre Brasil (1:40.94), que terminó segundo. Ecuador (1:41.59) completó el podio.

Brenda Rojas logró junto a Magdalena Garro una nueva medalla dorada para el canotaje argentino en los Juegos Suramericanos.

(@breen_rojass en IG). Brenda Rojas logró junto a Magdalena Garro una nueva medalla dorada para el canotaje argentino en los Juegos Suramericanos.(@breen_rojass en IG).

Poco después fue el turno de Agustín Vernice y Gonzalo Carreras, quienes repitieron la historia en el K2 500 metros masculino. Los argentinos dominaron la prueba con un registro de 1:25.15 y superaron por 1s46 a Uruguay (1:26.61), mientras que Venezuela (1:27.23) completó el podio.

La tercera medalla argentina de la mañana llegó en el C1 500 metros masculino. Aramís Sánchez terminó segundo con un tiempo de 1:41.05 y quedó a apenas 0,76 del brasileño Filipe Vieira, quien se llevó el oro con 1:40.29. El venezolano Reinaldo Arguello fue tercero con 1:43.62.

El gran comienzo de este viernes se suma a lo realizado por Argentina durante la jornada del jueves, cuando el canotaje velocidad se transformó en otra fábrica de medallas doradas.

Aramís Sánchez Ayala y Santiago Piedras se consagraron en el C2 500 metros masculino, mientras que Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola hicieron lo propio en el K4 500 metros masculino.

El festejo del C2 500 masculino.

(foto: Fernando de la Orden). El festejo del C2 500 masculino.(foto: Fernando de la Orden).

Entre las mujeres, Paulina Hus, Lucía Dalto Aziz, Magdalena Garro y Candelaria Sequeira también subieron a lo más alto del podio tras imponerse en el K4 500 metros femenino.

Además, Manuel Tripano consiguió la medalla dorada en C1 paralelo de canotaje slalom. Así, contando las distintas especialidades, Argentina ya acumula seis oros en canotaje en estos Juegos Suramericanos.

Y la cuenta todavía puede seguir creciendo este viernes. Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo disputarán la final del C2 500 metros mixto desde las 10.40. Más tarde será el turno de Agustín Vernice en K1 1000 metros, Aramís Sánchez en C1 1000 metros desde las 14.50, Brenda Rojas en K1 200 metros a partir de las 16 y Tais Trimarchi en C1 200 metros desde las 16.10. Las finales se podrán ver en vivo por TyC Sports.

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