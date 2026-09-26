​Fin del sueño para Boca en la Intercontinental: perdió con el campeón de Champions y jugará por el tercer puesto 

El sueño de Boca fue frenado por el poderío lituano. En Beijing, el Xeneize quedó eliminado en las semifinales de la Copa Intercontinental FIBA después de lo que fue un peleadísimo partido frente al Rytas, actual campeón de la Champions League que se impuso por 77-70 y jugará la final del certamen frente al NBA G League United.

Al igual que como había sucedido en la fase de grupos frente al conjunto estadounidense, el equipo de Nicolás Casalánguida empezó marcando el ritmo y rápidamente se puso en ventaja, ya que terminó el primer cuarto ganando 16-11.

Esta tónica continuó durante la mayor parte de un partido que tuvo a los argentinos dominando en el desarrollo. Con el estadounidense Michael Warren como máximo anotador (clavó 16 puntos con un 60% en tiros de campo), el CABJ llegó a sacarle nueve puntos de ventaja a los lituanos.

Vildoza, el emblema de Boca, en el partido frente al Rytas (Foto: Boca Básquet). Vildoza, el emblema de Boca, en el partido frente al Rytas (Foto: Boca Básquet).

Sin embargo, la fortaleza física del equipo europeo, su gran capacidad para rebotear en ataque y la templanza en los minutos finales terminó de dar vuelta la historia. A pesar de que el Xeneize llegó al 4° cuarto ganando por ocho puntos, los dirigidos por Nedas Pacevicius apretaron el acelerador y aprovecharon los errores de Boca sobre el final.

Con 11 rebotes ofensivos en todo el partido, el combinado europeo hizo pesar su buen juego interno y terminó dominando en la llave. En contracara con esto, el Xeneize bajó paulatinamente su efectividad de tres puntos y terminó con un flojo 28% de efectividad en triples (metió 7 de 25).

Barreiro en la derrota de Boca (Foto: Boca Básquet). Barreiro en la derrota de Boca (Foto: Boca Básquet).

Así, el Rytas sacó la ventaja necesaria para meterse en la final durante el sprint final: le sacó jugo a los errores de un Boca que se secó por completo ofensivamente -metió tres tantos en los últimos cinco minutos del partido- y dio vuelta la historia con un tremendo 4° cuarto de 27 puntos (el máximo del partido).

A los 16 puntos anotados por el estadounidense Warren se le sumaron: 12 de Leonardo Lema, 11 de Lucas Faggiano, 9 de José Vildoza, 9 de Francisco Cáffaro, 3 de Kriss Helmanis, 3 de Martín Cuello, 3 de Nicolás Stenta, 2 de Agustín Barreiro y 2 de Agustín Monacchi.

Faggiano, el suplente de Boca que más puntos metió (Foto: Boca Básquet). Faggiano, el suplente de Boca que más puntos metió (Foto: Boca Básquet).

¿Cuándo se juega la final y el partido por el tercer puesto?

Con este triunfo, el conjunto lituano se metió en la final de la Copa Intercontinental FIBA, la cual jugará este domingo a las 7:30 (horario Argentina) frente al NBA G League United. Por su parte, Boca se enfrentará por el tercer puesto con Tigers de Ruanda, encuentro que se disputará a las 3:30 de la madrugada.

La premonición de Vildoza

En su charla con Olé previa al torneo, el emblema de este equipo de Boca había hablado sobre el poderío del conjunto lituano. Al ser consultado sobre el equipo más complejo del torneo, el base cordobés había dicho: “Hay jugadores de mucha jerarquía y equipos de mucho calibre también. Creo que el Rytas, que ha ganado la Champions, el equipo de Lituania, ha mejorado el plantel y es un equipo muy poderoso”.

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