​El auspicioso historial de Thiago Almada frente a su primer rival en River 

Los días nublados que ya se hicieron una costumbre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores están a tono con el clima que se vive en River. Los triunfos no llegan y ni hablar de los goles, que siguen brillando por su ausencia en el Clausura. Tal como lo expresaron Eduardo Coudet, Stefano Di Carlo y Nicolás Otamendi, en Núñez necesitan encontrar el sol con urgencia y Thiago Almada llega para tratar de aportar la luz y claridad que el equipo debe encender para despegar. El debut del campeón del mundo quizá sea el último motivo de ilusión al que se aferran los hinchas para poder cortar la crisis y sus estadísticas frente a Argentinos aumentan ese sentimiento.

Después de una semana completa de trabajo y siendo parte del 11 titular en las últimas dos prácticas de fútbol que organizó el Chacho en el Camp, la compra más de la historia del CARP y del fútbol argentino se perfila para hacer su estreno desde el arranque en el Liberti y enfrente tendrá a un rival que le sienta muy bien a la hora de recordar sus enfrentamientos con la camiseta de Vélez.

En total, con la V azulada en el pecho, el ex Atlético de Madrid se cruzó con el Bicho en cuatro oportunidades y además de no haber sufrido derrotas tuvo una importante presencia en la red, con dos conquistas que terminaron en triunfos.

Correa y Almada, amigos y ahora compañeros (Prensa River). Correa y Almada, amigos y ahora compañeros (Prensa River).

El 11 de marzo de 2019, con la 23 en la espalda, completó los 90′ en el 0-0 en La Paternal, partido en el que enfrentó a un Alexis Mac Allister con el que años después terminó celebrando en Qatar 2022. Al año siguiente, en el José Amalfitani, Thiago sentenció el 2-0 para el equipo que en aquel entonces era dirigido por Gabriel Heinze, hoy ayudante de campo de Mikel Arteta en el Arsenal, vigente campeón de la Premier League.

Almada en acción en el Camp. Prensa River. Almada en acción en el Camp. Prensa River.

Finalmente, en 2021, antes de emigrar al exterior, Almada celebró otros dos triunfos frente a Argentinos: primero, por la Copa de la Liga Profesional, anotó el 2-0 final en el Diego Armando Maradona y ese resultado se replicó en Liniers. ¿Podrá estirar esta racha en su primer juego en Núñez?





El probable 11 de River ante Argentinos

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Ángel Correa y Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán

​