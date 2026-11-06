​El Ruso Zielinski: “Es lógico que encontremos un bajón” y “me saco el sombrero con los jugadores” 

El 2026 será un año grabado con letras doradas para Belgrano de Córdoba. No solo por la obtención del Torneo Apertura, sino por ser el que lo catapultó a jugar la Copa Libertadores. Sin embargo, en la recta final de estos 12 meses, el Pirata atraviesa un bajón de rendimiento y lleva cuatro partidos sin ganar. Esto lo analizó en profundidad su entrenador luego de la derrota contra Gimnasia en el Bosque.

En la conferencia de prensa post derrota, Ricardo Zielinski, un nombre que ya es idolatrado en Alberdi, se refirió a la actualidad del equipo, la derrota ante el Lobo, lo que se viene y cómo están sus jugadores para los mata-mata que se vienen dentro de 15 días. “Tengo que felicitar a estos jugadores. hemos hecho un esfuerzo grandísimo, el hecho de pelear un campeonato y la presión conlleva un desgaste“, admitió el Ruso.

Belgrano viene de ser campeón, algo único para el club. De esta manera, se espera que exista un bajón en el rendimiento del equipo, algo que llegó sobre el cierre de la etapa regular del Clausura. En este sentido, el DT explicó: “Me da la impresión que es la normalidad de todos los campeonatos, muchos equipos que salen campeón en la segunda parte sufren desgaste y no hacen una campaña como la que hemos hecho nosotros”.

Belgrano perdió en el Bosque. (Prensa Belgrano) Belgrano perdió en el Bosque. (Prensa Belgrano)

“Creo que tenemos problemas, los jugadores dan todo, hay cosas para corregir y creo que vamos a hacer un buen campeonato corto, es lo que viene”, sostuvo.

Zielinski y la derrota de Belgrano en el Bosque

A pesar de contar con más remates e intentos directos al arco, Belgrano terminó padeciendo la falta de efectividad y cayó frente a Gimnasia. De hecho, convirtió en figura al arquero Harlen Castillo, quien tuvo tres intervenciones claves para sostener la ventaja de su arco. ” Difícil de explicar este partido. Hemos hecho méritos por lo menos para no perder. El arquero tuvo una muy buena noche”, analizó el Ruso.

Del mismo modo, destacó al equipo de Ariel Pereyra: “Gimnasia es un muy equipo y anda de racha, a veces pasa eso: cuando tenés la oportunidades y no convertís los goles, en algún momento lo pagas en tu arco. Creo que el equipo hizo un muy buen partido”.

En este sentido, el DT de 67 años indicó que para él el partido “fue parejo desde el inicio” y que “el desarrollo fue muy favorable” para sus jugadores. En tanto, sobre los dos goles de Gimnasia, desde su punto de vista, fueron “dos jugadas muy puntuales” pero que “así el futbol. Hay que felicitar a Gimnasia y que esto nos sirva para lo que viene”.

Zielinski elogió a sus jugadores en la conferencia. (Fotobaires). Zielinski elogió a sus jugadores en la conferencia. (Fotobaires).

Por último punto, sobre el cierre del año y los playoffs golpeando la puerta (Belgrano sabe que jugará de visitante por lo menos la primera ronda), el DT realizó un balance: “La película en general fue muy agotadora y con mucha presión. Es lógico que encontremos un bajón”.

En la misma línea, elogió a sus jugadores: ” Me parece maravilloso lo que hemos hecho: jugar con la presión de ganar, salir campeón por primera vez, clasificar a una copa internacional, pelear todos los campeonatos desde otro lugar donde peleaba Belgrano. Hoy vamos a jugar y ser mejor que el rival. Me saco el sombrero con los jugadores“.

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