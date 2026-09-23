​Enzo Fernández, el adiós a Messi “que duele mucho” y el pedido por la renovación de Scaloni 

Enzo Fernández llegó este miércoles a la Argentina para sumarse a la Selección antes de la fecha FIFA XL. Desde Ezeiza, el jugador del Manchester City se refirió a la despedida de Lionel Messi y pidió por la renovación de Lionel Scaloni al frente del equipo.

“Es una despedida que duele mucho, pero tenemos que disfrutar con Leo este momento que es tan especial para su carrera. Sabemos todo lo que logró, el legado que deja y es un gran ejemplo para nosotros”, sostuvo Enzo con respecto al Last Dance de Messi, que tendrá lugar el martes 6 de octubre, frente a Benín, en el tercer y último amistoso de esta ventana.

Según confesó, nadie piensa aún en el día después de Leo. “Todavía no se fue, tenemos un partido más para disfrutar con él y después si, obviamente, empezará un proceso nuevo”, le dijo Gardelito a TyC Sports.

Pedido por Scaloni

Enzo también abogó por la continuidad de Scaloni al mando de la Selección, cuestión que en las últimas horas fue sumando optimismo puertas adentro en el predio de Ezeiza. “Ojalá que renueve, él es el armado de este grupo y es muy importante para nosotros… Ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada”.

Por último, el surgido en River mostró su felicidad por volver a ponerse la camiseta albiceleste: “Muy contento de estar acá otra vez, de disfrutar con mi familia. Siempre es especial volver, para mi siempre es un privilegio formar parte de la Selección”.

Enzo y Scaloni durante el Mundial (REUTERS/Paul Childs). Enzo y Scaloni durante el Mundial (REUTERS/Paul Childs).

Enzo, suspendido

Expulsado en la final del Mundial frente a España en los Estados Unidos, Enzo Fernández purgará su sanción en el primer amistoso de la Selección, frente a Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Misma situación corre para Thiago Almada.

La roja a Enzo en la final del Mundial (Juano Tesone). La roja a Enzo en la final del Mundial (Juano Tesone).

Durante esta semana, Enzo se entrenará a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza y podrá reaparecer en los dos amistosos que se jugarán en el Monumental: el sábado 3/10 vs. Burkina Faso y el martes 6/10 ante Benín, encuentro en el que Lionel Messi se despedirá de la Selección.

​