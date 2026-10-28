​El hijo de un ex River que brilla en las juveniles del Atlético de Madrid y metió un golazo en la Messi Cup 

Uno de los equipos animadores de la Messi Cup, el torneo juvenil que se está disputando en Miami, es el Atlético de Madrid, que cuenta con el h ijo de un ex futbolista de River como una de sus figuras y que viene de hacer un golazo de tiro libre ante Independiente del Valle.

Se trata de Benjamín Fernández Almada, hijo de Augusto Fernández, ex volante de River y Vélez, entre otros equipos a los que defendió a lo largo de su carrera. “Es un orgullo y la adrenalina de un padre de tener a un hijo que lucha por algo. Me lleva a límites que no imaginaba. No hay nada más incontrolable por alguien a quien no podés controlar. Es puramente paternal el sentimiento”, dijo el ex volante.

Augusto y Benjamín Fernández. Augusto y Benjamín Fernández.

“La verdad que me siento muy bien, es un torneo muy lindo. Ver que lo organiza Leo todavía más… Me considero un jugador que le gusta correr, con un buen golpeo, me gusta meter, trabar”, comentó Benjamín, en una entrevista en ESPN.

El momento más destacado del juvenil del Aleti fue su tanto ante IDV, por la segunda fecha del certamen. Bajo la lluvia, con un espectacular derechazo marcó el 1-1 parcial ante los ecuatorianos.

“Quiero jugar con la Selección Argentina y también con mi club. Y además siempre está el sueño de ganar un Mundial”, cerró Benjamín sobre los sueños para su carrera.

Augusto y Benjamín Fernández. Augusto y Benjamín Fernández.

(Video: ESPN)

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