​Accidente de trenes en España: duro reclamo de Llorente, Courtois y Carvajal al ministro de Transporte 

El accidente ferroviario que conmocionó este miércoles a España, con un saldo de 64 muertos y decenas de heridos, generó repercusiones más allá del ámbito político. Marcos Llorente, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Joselu y Álex Baena, entre otros jugadores, se expresaron en las redes sociales tras el choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo y apuntaron directamente contra Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible.

Los futbolistas compartieron un mismo mensaje, publicado inicialmente por Llorente, en el que cuestionaron la actividad del funcionario en las redes sociales y le reclamaron que se concentrara en sus responsabilidades al frente del ministerio. El texto, de tono muy crítico, también lo responsabilizó políticamente por las fallas en materia de seguridad y transporte.

El jugador criticó al ministro de seguridad y transporte. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN) El jugador criticó al ministro de seguridad y transporte. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

El duro mensaje de Marcos Llorente contra Óscar Puente

” Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?“, comienza el texto que difundieron los jugadores.

El mensaje cuestiona la actitud del ministro frente a una tragedia con víctimas fatales y reclama mayor responsabilidad por parte de las autoridades. ” Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto“, sostiene la publicación.

Además, el escrito critica la atención que Puente suele dedicar a las discusiones en redes sociales y le exige que priorice la gestión del transporte público y la rendición de cuentas ante los problemas del sistema ferroviario.

El posteo de Marcos Llorente en redes sociales. El posteo de Marcos Llorente en redes sociales.

” Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan“, agrega el mensaje, que cierra con una fuerte acusación contra el funcionario: ” Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare“.

La publicación fue replicada por Carvajal, Courtois, Joselu y Baena, quienes se sumaron así al reclamo en medio de la conmoción por el accidente.

Cómo fue el accidente de trenes en Toledo

El choque ocurrió este miércoles en la provincia española de Toledo, cuando dos formaciones de alta velocidad que circulaban en la misma dirección colisionaron en un tramo del recorrido entre Madrid y Sevilla. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe que había salido de Madrid a las 8.04 impactó desde atrás a una formación de Iryo que se encontraba detenida.

Como consecuencia del impacto, los dos últimos vagones del tren de Iryo cayeron por un terraplén. Al menos 64 personas han muerto en el accidente, según confirmaron las autoridades locales, y hay 80 heridos, 50 de ellos graves.

En total, ambos trenes transportaban a 544 pasajeros. En el AVE 2080, perteneciente a Renfe, viajaban 397 personas, mientras que en la formación de Iryo se encontraban otras 147, entre ellas un bebé.

El choque de trenes en España. (EFE) El choque de trenes en España. (EFE)

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro, la tragedia provocó una fuerte repercusión en España. Las publicaciones de los futbolistas sumaron un nuevo capítulo a las reacciones públicas, con cuestionamientos directos a la gestión del ministro de Transportes.

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