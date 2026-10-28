​Francisco Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Viena y ya no quedan argentinos en el cuadro 

Francisco Cerúndolo (19°) fue eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Viena tras caer por 6-4 y 6-1 ante el británico Cameron Norrie (41°), quien acumulaba cinco derrotas consecutivas en el calendario. A pesar de llegar con buenas sensaciones tras alcanzar las semifinales del ATP 250 de Bruselas, donde perdió en semifinales frente a Tallon Griekspoor (50°), el argentino nunca logró hacer pie en el encuentro.

El primer set se definió por detalles. Luego de un comienzo parejo, Cerúndolo tuvo la primera chance de quiebre del partido cuando su rival sacaba 1-2, pero no pudo aprovecharla. Por más que siguió luchando ese game y obligó a su rival a sacar múltiples veces antes de cerrarlo, el británico pudo mantener la igualdad. Posteriormente, Norrie aprovechó su segundo break point en el 3-3 y logró una ventaja que duraría hasta el final del capítulo, que terminó 6-4.

En el segundo set, la balanza se inclinó completamente para Norrie. Aunque los dos primeros games fueron parejos y disputados, el ex número 8 del mundo quebró cuando el argentino sacaba para ponerse 2-1 y, a partir de ahí, dominó por completo. Con un nuevo quiebre en el quinto juego y otro para cerrar el partido, el británico sentenció el encuentro con un contundente 6-1.

Francisco Cerúndolo en acción. (Prensa ATP Tour) Francisco Cerúndolo en acción. (Prensa ATP Tour)

De esta manera, no quedan argentinos compitiendo en el torneo, ya que Tomás Etcheverry (29°) cayó el lunes ante el italiano Matteo Berrettini (48°) por 6-3 y 6-4.

Al mismo tiempo, en Suiza, se está jugando el ATP 500 de Basilea, dónde los argentinos también dijeron adiós.

Mariano Navone (43°) cayó ante el monegasco Valentin Vacherot (31°) por 6-3 y 7-6 (4). El argentino llegó a estar 5-2 arriba en el segundo set y dispuso de cuatro set points, pero no logró aprovecharlos y terminó eliminado en dos parciales.

También se despidió Juanma Cerúndolo (54°), que perdió ante el alemán Daniel Altmaier (60°) por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4, después de más de dos horas y media. Lo particular es que el argentino ya había vencido al mismo rival en la clasificación, pero Altmaier ingresó al cuadro principal como lucky loser y volvió a cruzarse con él.

Sebastián Báez (49°) no pudo acceder al cuadro principal tras caer ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (145°) por 6-3, 3-6 y 6-3 en la qualy.

Juan Manuel Cerúndolo tampoco pudo avanzar en su torneo. Juan Manuel Cerúndolo tampoco pudo avanzar en su torneo.

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