​Así está la lucha por no descender en la Liga Profesional 

Las tablas tan temidas. Las que nadie quiere ver ni sufrir. Una es la de promedios. Otra la anual, en este caso el fondo. Es que dos equipos de los actuales 30 perderán la categoría una vez que finalice la etapa regular del Clausura. Esto, por supuesto, si es que la AFA respeta el reglamento con el que se inició la competición (en 2023 y 2024 hubo anulación de descensos).

Se toman en cuenta los 16 partidos de la fase de grupos del Apertura y los 16 del Clausura para la confección de la tabla anual (la misma que se usa para la clasificación a las copas y para determinar al campeón del año) y para los promedios (se dividen los puntos cosechados en 2024, 2025 y 2026 por la cantidad de partidos jugados; algunos equipos dividen por menos encuentros).

En caso de que un mismo equipo finalice en la última ubicación tanto en la tabla anual como en la de promedios, descenderá el anteúltimo de la tabla anual.

Así está la tabla de promedios

Hoy por hoy, el que ocupa el último lugar de la tabla de promedios es el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que arrastra un 0.454.

Los que están más complicados en los promedios. Los que están más complicados en los promedios.

La tabla anual

El que descendería por la anual ahora mismo sería Aldosivi con diez unidades, ya que el último de esta tabla también es Estudiantes RC pero, como ya estaría bajando por promedios, el que pasa a perder la categoría es el penúltimo, que en este caso es el Tiburón.

La parte baja de la tabla anual. La parte baja de la tabla anual.

​