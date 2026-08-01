​”El fútbol siempre está primero”: el mensaje de la Conmebol y su pedido a la FIFA 

Conmebol emitió un comunicado titulado “Primero está el fútbol” este viernes en relación a la polémica que se armó con la intención de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de vender el 20% de las acciones de sus competencias a entidades privadas. En el mismo, la casa madre del fútbol sudamericano indicó que le pidió “información adicional y aclaraciones” a la máxima entidad respecto a este proyecto e hizo un llamado a “anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”.

El comunicado de Conmebol

“La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, escribieron.

Vale recordar que la UEFA, la Concacaf y la AFC (Confederación Asíatica de Fútbol) ya se manifestaron en contra de la FIFA ante este proyecto, denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), que propone crear una empresa que administre los derechos comerciales de los principales torneos organizados por la FIFA y que le permitiría a las federaciones miembro tener un incremento considerable en los ingresos que perciben. Esto, gracias a que ese incremento se financiaría con los ingresos comerciales adicionales que generaría FFE gracias al capital que aportarían inversores privados, quienes adquirírian el 20% de esta nueva empresa.

Ese punto, y la falta de consultas previas para llevar adelante esta iniciativa, es lo que genera este fuerte rechazo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (Foto: EFE) Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (Foto: EFE)

La renuncia del asesor financiero de Infantino tras la polémica con este proyecto

Este viernes, Carlos Cordeiro, asesor del presidente de la FIFA y nexo con Estados Unidos, anunció su dimisión a raíz de su desacuerdo con la propuesta de Inafntino.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, explicó el directivo en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda alguna. El propio presidente de la FIFA ha destacado los 15 000 millones de dólares de ingresos generados entre 2022 y 2026. Si las federaciones miembro consideran que se necesita una inversión adicional para desarrollar este deporte, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales. En este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”, agregó.

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