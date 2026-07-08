​Colapinto, Ginóbili y Cerúndolo: todo el deporte argentino festejó el triunfo épico de la Selección 

La épica de la Selección Argentina excedió al fútbol. Frente a Egipto, cuando todo parecía perdido, fue remontada por 3-2 para meterse en cuartos de final del Mundial y se desató una ola de festejos en las redes sociales: figuras de distintas disciplinas como Franco Colapinto, Manu Ginóbili y Francisco Cerúndolo compartieron su alegría por un triunfo que parecía imposible.
Colapinto, el representante más grande que tiene el automovilismo nacional, publicó una foto en sus historias de Instagram; junto a la picada de queso, salamín y jamón crudo estuvo la notebook desde la que siguió el partido, y él escribió: “VAMOS CARAJO DALEEEEEEEEEEE”. Otro que actuó similar fue Fran Cerúndolo, el mejor rankeado del tenis argentino, quien subió una imagen de los festejos y la acompañó con tres emojis que no necesitaron aclaración: un huevo, la bandera argentina y un corazón.
Por el lado del básquet, Ginóbili, a quien ya se le vio alentando a la Selección desde la tribuna en varias ocasiones, no aguantó la euforia y escribió: “Y yo pensé que había sufrido contra Cabo Verde! ¡Partido increíble! ¡A cuartos!”. Además, Facundo Campazzo, la figura más grande de la actualidad, también se vio conmovido por el triunfo agónico: ” ¡Te amo selección! ¡Te cago amando!”.
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