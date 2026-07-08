​Colapinto, Ginóbili y Cerúndolo: todo el deporte argentino festejó el triunfo épico de la Selección 

La épica de la Selección Argentina excedió al fútbol. Frente a Egipto, cuando todo parecía perdido, fue remontada por 3-2 para meterse en cuartos de final del Mundial y se desató una ola de festejos en las redes sociales: figuras de distintas disciplinas como Franco Colapinto, Manu Ginóbili y Francisco Cerúndolo compartieron su alegría por un triunfo que parecía imposible.

Colapinto, el representante más grande que tiene el automovilismo nacional, publicó una foto en sus historias de Instagram; junto a la picada de queso, salamín y jamón crudo estuvo la notebook desde la que siguió el partido, y él escribió: “VAMOS CARAJO DALEEEEEEEEEEE”. Otro que actuó similar fue Fran Cerúndolo, el mejor rankeado del tenis argentino, quien subió una imagen de los festejos y la acompañó con tres emojis que no necesitaron aclaración: un huevo, la bandera argentina y un corazón.

La historia de Instagram que publicó Franco Colapinto tras la victoria de la Selección Argentina. La historia de Instagram que publicó Franco Colapinto tras la victoria de la Selección Argentina.

Por el lado del básquet, Ginóbili, a quien ya se le vio alentando a la Selección desde la tribuna en varias ocasiones, no aguantó la euforia y escribió: “Y yo pensé que había sufrido contra Cabo Verde! ¡Partido increíble! ¡A cuartos!”. Además, Facundo Campazzo, la figura más grande de la actualidad, también se vio conmovido por el triunfo agónico: ” ¡Te amo selección! ¡Te cago amando!”.

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