​Tras su pase frustrado al Barcelona: los memes por la foto oficial de Julián Álvarez con el Atlético Madrid 

Fue la novela del verano europeo: “Quiero cumplir mi sueño”, dijo Julián Álvarez durante el Mundial 2026 en relación su posible traspaso al Barcelona de cara a la entrante temporada. Sin embargo, el fichaje jamás se concretó.

Ofertas millonarias, rechazos categóricos por parte del Atlético Madrid, la insistencia de la Araña y hasta una denuncia por “conversaciones ilegales” con el delantero formaron parte del conflicto. No obstante, en el Colchonero fueron contundentes y el atacante no quedó con otra opción que seguir vistiendo la camiseta albirroja, a pesar de que el mercado para incorporar jugadores todavía está abierto.

Con contrato hasta 2030 con el Aleti, el ex River regresó a los entrenamientos con su vigente equipo la semana pasada y se lo pudo ver distinto: con barba y bigote, lejos de su característica cara afeitada, y con gestos de desánimo.

La imagen original, la base del humor. La imagen original, la base del humor.

Aunque, lo más comentado en redes sociales fue la foto oficial del delantero para la campaña 2026/27: ya sin una sonrisa como en las ocasiones pasadas, el cordobés posó serio y las redes se llenaron de memes.

Los mejores memes por la seriedad de Julián

Un meme por la novela de Álvarez, el Barsa y el Atleti. Un meme por la novela de Álvarez, el Barsa y el Atleti.

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¿Cuándo podría volver a jugar el delantero?

Si bien en España siguen afirmando que los Culés podrían presentar alguna oferta más por el argentino, en un mercado de fichajes que cerrará el 1 de septiembre, todas las autoridades del Atlético Madrid ya sentenciaron que el de Calchín no se irá a ninguna parte.

Por ende, el futbolista continuará siendo parte del Colchonero. No obstante, Álvarez no estuvo presente en el debut por La Liga contra el Málaga; encuentro al que no fue convocado en la tarde de este miércoles.

La Araña y una puesta en marcha en mitad de deseos cruzados. La Araña y una puesta en marcha en mitad de deseos cruzados.

“Desde lo deportivo, necesitamos más entrenamientos con él para que esté mejor. Es uno de los mejores jugadores, o el mejor”, mencionó el entrenador Diego Simeone en la previa del duelo como principal motivo de la ausencia del player.

Entonces, ¿cuándo podría regresar el campeón del mundo? Aún sin una confirmación oficial, por lo menos el combinado del Cholo disputará la segunda jornada del campeonato español ante el Villarreal durante el próximo domingo 23 de agosto, a partir de las 12 horas (horario argentino), y Julián podría ser considerado por el técnico. Todo dependerá de su evolución física en las prácticas.

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