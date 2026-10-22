​Abel Ferreira, el monstruo de la Copa Libertadores: llegó a su cuarta final con el Palmeiras 

Lo hizo de nuevo… Una vez más, Abel Ferreira metió al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. Tras dejar en el camino al Fluminense (por penales tras perder la revancha), el entrenador portugués estiró su monstruoso historial en el torneo de la Conmebol, que ya ganó dos veces y ahora quedó a solo un paso de su hat-trick de trofeos a nivel personal.

En la antesala a la llave contra los cariocas, el luso ya había establecido una marca increíble: en seis de las siete Libertadores en las que estuvo al mando del Verdao llegó hasta las semis. Pero con esta clasificación su leyenda se agiganta, ya que dirá presente en su cuarta final. Es decir, solo en tres Copas no llegó hasta el último partido.

Esta vez, Ferreira volvió a armar un equipazo con dos jugadores de la Selección Argentina. El Flaco López y Agustín Giay son dos de las piezas más importantes que tiene el elenco paulista, que ahora espera por el Flamengo o Estudiantes de La Plata en la gran final por la estrella internacional. Además, también cuenta con Alexander Barboza, ex River e Independiente, en el plantel.

Abel Ferreira, en la revancha con Fluminense. REUTERS/Jean Carniel Abel Ferreira, en la revancha con Fluminense. REUTERS/Jean Carniel

Abel Ferreira asumió en Palmeiras a finales de 2020, cuando tomó el cargo que había quedado vacante luego del despido del experimentado Vanderlei Luxemburgo. Desde entonces, el luso estuvo al mando en siete Copas Libertadores: ganó dos (2020 y 2021) y llegó a cuatro finales, incluida la de esta edición.

Copa Libertadores 2020

En su primera experiencia con los paulistas y tras eliminar al River de Gallardo en semis, en una serie en la que goleó en la cancha de Independiente y perdió de local, Abel Ferreira tuvo su estreno con título en la Libertadores 2020: con gol de Breno Lopes, le ganó 1-0 al Santos de Cuca en el Maracaná y alzó el trofeo de la Conmebol.

Ferreira con la Copa en 2020. Ferreira con la Copa en 2020.

Copa Libertadores 2021

En la Copa de 2021, la primera que dirigió desde el principio del certamen, repitió festejo. Sin argentinos en los cruce de mata-mata, en la final le ganó 2-1 al Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo. Los goles del Verado los hicieron Raphael Veiga y Deyverson (en el suplementario).

El festejo de Deyverson con Ferreira. El festejo de Deyverson con Ferreira.

Copa Liberadores 2025

Tras algunas decepciones en las Libertadores del 2022 (semis), 2023 (semis) y 2024 (octavos), Abel Ferreira volvió a jugar una final en la edición del año pasado. En cuartos volvió a dejar afuera al River de Gallardo y en semis despachó (luego de ser goleado en la ida y revertir de local) a Liga de Quito. En el último partido se cruzó de nuevo con Flamengo, esta vez en Lima. El Mengao lo ganó 1-0 con un gol de cabeza de Danilo.

Ferreira tras perder la Copa de 2025. Ferreira tras perder la Copa de 2025.

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