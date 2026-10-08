​De un gol olímpico en las Inferiores de River a reemplazar al refuerzo más caro del club 

De hacer un camino en Inferiores casi perfecto a ser el máximo candidato para reemplazar al refuerzo más caro de la historia de River. Quizá, cuando hace cuatro años le anotaba un golazo olímpico a Godoy Cruz en Novena, Lautaro Pereyra ni siquiera se imaginaba vivir esta situación. Pero ahora, asentado en el plantel de Primera desde hace algunos meses, es consciente de que esto es una realidad.

Es que, como Thiago Almada todavía se recupera de su desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo y recién apunta a volver el miércoles que viene en la visita a Sarmiento, el joven de 18 años asoma como el jugador con más chances de quedarse con ese puesto tan neurálgico del campo el sábado contra Estudiantes de Río Cuarto. Así, al menos, se dejó ver en las pistas que otorgó Leonardo Ponzio en los últimos entrenamientos y en el ensayo informal de fútbol del finde contra Atlético Escobar (del Federal A).

Y si bien no hay que descartar la opción de que el DT se incline por Juan Cruz Meza (reemplazante de Tobías Andrada en los últimos amistosos) o por la idea del doble 9 Beltrán-Driussi, el flojo rendimiento de este tándem en la derrota contra Huracán podría ser determinante para que todo se incline a favor del único reemplazante natural que hoy tiene Thiago Almada en el plantel. Ese joven de Florida nacido en 2008 que siempre estuvo en el club y que está viviendo un año de ensueño.

Como todos los pibes que sueñan con ser futbolistas, la carrera de Pereyra fue a puro esfuerzo. Y para llegar a ser tenido en cuenta por el Chacho Coudet (no había ido a la pretemporada con Gallardo a principios de este 2026), el camino fue complejo, aunque constante y con un fuerte crecimiento en los últimos dos años. En una posición en la que un jugador made in River Camp históricamente se destaca, portó en buena parte de su trayecto en Inferiores la #10, por lo que está acostumbrado a la presión que eso significa fin de semana a fin de semana.

La constancia de este talentoso gambeteador que es capaz de juntar líneas como enganche o levemente tirado al perfil cambiado no es una casualidad. Sus progresos de categoría fueron prácticamente anuales, siguiendo con los lineamientos previstos, hasta que en el 2025 hizo el boom: arrancó en Quinta, para junio ya estaba en Cuarta y en agosto concentró por primera vez en Reserva. De hecho, en septiembre se fue con un selectivo juvenil a jugar a España el Mundial de Clubes Sub 18, en el que anotó dos tantos (goleador del equipo junto a otros tres compañeros) y fue importante para alcanzar los cuartos de final, donde perdieron contra el Real Madrid.

Se ganaría un lugar en el equipo por el lesionado Almada (Prensa River). Se ganaría un lugar en el equipo por el lesionado Almada (Prensa River).

Así como en esa Novena del 2022 ya se destacaba en un equipo en el que también jugaba Juan Cruz Meza (y veía por la tele cómo al jugador que muy probablemente reemplazará el sábado levantaba la Copa del Mundo), dos años más tarde hacía uno de los mejores goles del 2024 en la Séptima, gambeteando a media defensa de Platense desde la banda izquierda.

Con participación en la Selecciones Sub 15 y Sub 17 (en esta última fue clave para lograr el tercer puesto del Sudamericano 2024), en enero de este 2026 firmó su primer contrato profesional, hasta diciembre del 2028 y con la habitual cláusula de rescisión de € 100 millones. Sin embargo, tuvo que seguir mostrándose en el equipo de Pichi Escudero para ganarse un lugar en Primera: así fue como cautivó al Chacho Coudet, quien lo subió para los trabajos especiales que llevó a cabo a fines de marzo en Cardales.

Sin dudas, una experiencia increíble para Pereyra. Aunque más inolvidable para él fue el 5 de abril, cuando debutó ingresando seis minutos en el 3-0 a Belgrano por el Apertura. “Lo vi en la Reserva jugando como atacante. Me llamó la atención técnicamente y por las resoluciones rápidas que tiene. Si a eso le podemos agregar que sea un jugador físico… Hay que marcarle algunas cosas de posicionamiento. Lo ha hecho muy bien y le ha tocado participar”, decía el ex entrenador de River.

Hoy, Lauti, como lo llaman internamente, ya es uno de los jóvenes más asentados en Primera, con ingresos que despiertan la atención del público y 12 encuentros ya acumulados (un gol a Bragantino y una asistencia, 265’ totales). Y, ahora, con la gran posibilidad de sumar su tercera titularidad en el club de sus sueños, nada menos que por el lesionado Almada…

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