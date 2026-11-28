Colón no tenía a Morón como único rival. Jugaba también contra un estadio a reventar, contra los datos y contra la ventaja deportiva. Para algunos, podría ser un panorama hostil donde es preferible salir a defenderse. Para otros, los más osados y los que terminan venciendo, una invitación a dar el golpe. El Sabalero lo entendió así desde que entró al terreno del Nuevo Francisco Urbano; el Gallo se tiró atrás, apoyado en el empate que le servía y recién se puso a jugar cuando estaba en desventaja.

Aferrarse a un resultado puede ser un tiro que salga por la culata. La línea de 5 inicial que puso Walter Otta no le dio la solidez defensiva necesaria y, a su vez, hizo que los de arriba casi no pudieran ni embarrarse los botines. El plan no salió y los de Santa Fe facturaron: Ignacio Lago, que había tenido un primer tiempo discreto, se tiró a jugar por izquierda, empezó a bicicletear y se la puso en la cabeza a Toledo, que la mandó a guardar con un testazo certero.

Bonansea y Salvareschi, uno de los duelos de la noche. (Foto @ColonOficial)

Con el resultado a favor, el 10 sabalero empezó a manejar los hilos a su gusto y se jugó al ritmo que Nacho quiso. Gambeteó, hizo jugar a sus compañeros, hizo amonestar a rivales y hasta paralizó corazones: se paró como CR7 y estrelló un tiro libre contra el palo. ¡Hasta los de Morón gritaron “uhhh”! Por cuestiones lógicas de juego, el Rojinegro se tiró atrás sobre el final.

El papel del local se circunscribió a tirar pelotazos al área para intentar rescatar el gol que les diera la clasificación. Pero el partido de los zagueros del conjunto de Delfino fue impoluto y sacaron hasta los teros que aparecieron en la cancha. Tomás Giménez tuvo poca acción, en parte por los tímidos ataques de sus adversarios, y también porque sus guardianes despejaron todo. Colón metió un triunfazo en el Oeste y tiene el sueño intacto de volver a la LPF después de su descenso en 2023. Va con la Santa Fe.

Fagúndez no brilló. (Foto @depmoronoficial)

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