La gran final de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Los hinchas de Estudiantes y Palmeiras cuentan los minutos para que la pelota empiece a rodar en el Centenario con la esperanza de sumar un nuevo título a nivel continental. Y en ese sentido, el Cacique Medina y Abel Ferreira ultiman los últimos detalles de cara a los 11 que pararán en la definición.

Estudiantes, con una duda para la final

En conferencia, Medina dejó en claro que “lo tengo al equipo obviamente, los jugadores prácticamente lo saben bien, todos”, aunque aclaró que “no lo voy a dar hasta mañana”. Y en ese sentido, el DT tiene confirmados a diez de los 11 que saldrán a la cancha, estando la única duda en torno al reemplazante de Baltasar Rodríguez.

El volante no estará en la final ya que fue expulsado en las semifinales ante Flamengo, por lo que, como Gabriel Neves tampoco podrá estar, el Cacique analiza poner a Gastón Benedetti y armar una línea de cinco. Las otras variantes son Edwuin Cetré y Eric Meza, pero tendría que optar por un dibujo más ofensivo.

Cacique Medina tiene confirmados a 10 de los 11 jugadores (Foto Juano Tesone).

De este modo, la formación de Estudiantes sería: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez, Rojo y Benedetti, Piovi, Castro, Tobio Burgos; Palacios y Carrillo.

MusleraBenedettiGonzález PirezNúñezMancusoTobio BurgosCastroRojoPioviPalaciosCarrillo DT: Alexander Medina

Las dudas de Ferreira

A diferencia de Medina, el técnico de Palmeiras tiene más dudas para conformar el 11. Esto se debe a que esperará a último momento a algunos jugadores con molestias físicas. La idea del portugués es mantener la línea de tres en el fondo, la cual tiene a Gustavo Gómez y Alexander Barboza como fijas. La incógnita pasa en torno a Murilo, quien tiene una lesión muscular en la pierna izquierda.

Por eso, si bien el central se movió junto al plantel en Montevideo, Abel Fereira esperará para ver cómo se encuentra este sábado. Si está en condiciones, será titular. Ahora bien, si no llegara a estar al 100%, Arthur aparecería como su reemplazante.

Abel Ferreira espera a algunos tocados.

A su vez, en Palmeiras también hay dudas en el medio ya que el entrenador debe definir al acompañante de Marlon Freitas, el cual se disputan Lucas Evangelista y Andreas Pereira. Además, en ataque estarán Jhon Arias y el Flaco López, disputándose Vitor Roque y Mauricio el lugar vacante que queda en la delantera.

Con todo esto, los 11 de Palmeiras serían: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Piquerez o Arthur; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque o Mauricio.

Carlos MiguelBarbozaGómezGiayMuriloPiquerezArturEvangelistaPereiraFreitasRoqueMauricioLópezArias DT: Abel Ferreira

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