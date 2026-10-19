​Ciudad se lo dio vuelta a UPCN y ganó la Supercopa de vóley 

Ciudad Vóley arrancó la temporada 2026/27 con un título. Pese a comenzar abajo en el marcador, Muni reaccionó a tiempo y dio vuelta la final de la Supercopa ante UPCN San Juan. Este sábado por la noche, se impuso por 3-1, con parciales de 23-25, 25-21, 25-18 y 25-22, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

El primer set fue el más ajustado del encuentro. Ciudad y UPCN protagonizaron un arranque parejo, con intercambios constantes en el marcador y sin que ninguno pudiera establecer una diferencia importante. En el conjunto porteño aparecieron Araujo Santana, Shushko y Calvo para sostener el ataque, mientras que del lado sanjuanino Premovic y Hoffmann fueron protagonistas. El desarrollo se mantuvo equilibrado hasta el tramo final, cuando llegaron igualados 22-22. Allí, UPCN aprovechó mejor sus oportunidades y terminó llevándose el parcial por 25-23.

El festejo de los jugadores de Ciudad con la copa tras vencer a UPCN.

(@CiudadVoley en X). El festejo de los jugadores de Ciudad con la copa tras vencer a UPCN.(@CiudadVoley en X).

En el segundo, Muni reaccionó y comenzó a imponer su juego. Con Araujo Santana y Calvo aportando en ataque, y las intervenciones de Shushko y Meier, el conjunto porteño empezó a construir diferencias. Sin embargo, UPCN no se entregó y se mantuvo cerca en el marcador. Ciudad consiguió despegarse 22-18 en el tramo decisivo, aunque los sanjuaninos volvieron a acercarse. Finalmente, el equipo porteño sostuvo la ventaja y cerró el set por 25-21 para igualar la final.

El tercer capítulo fue el de mayor dominio de Ciudad. Después de un comienzo favorable, Muni fue ampliando la diferencia con una buena producción ofensiva y el aporte del bloqueo. Araujo Santana, Shushko, Uriarte y Gauna tuvieron intervenciones importantes en un parcial en la que el conjunto porteño llegó a sacar diez puntos de ventaja (19-9). UPCN intentó reaccionar, pero la distancia ya era considerable. Ciudad administró la diferencia, llegó a estar 22-13 y terminó imponiéndose por 25-18 para dar vuelta el resultado global y quedar a un set del título.

Ciudad se lo dio vuelta a UPCN y se quedó con la Supercopa.

(@VoleyACLAV en X). Ciudad se lo dio vuelta a UPCN y se quedó con la Supercopa.(@VoleyACLAV en X).

El cuarto volvió a ser mucho más disputado. UPCN salió decidido a forzar el tie-break, mientras que Ciudad buscó cerrar el partido sin darle una nueva oportunidad a su rival. Los sanjuaninos lograron mantenerse en juego con Premovic y Hoffmann, pero Muni respondió con Araujo Santana, Shushko y Calvo.

La paridad se sostuvo hasta el 21-21, cuando el conjunto porteño consiguió tres puntos consecutivos para adelantarse 24-21 y disponer de tres match points. UPCN descontó, pero Ciudad aprovechó su siguiente oportunidad y, con el 25-22, selló el 3-1 que desató el festejo en Morón.

Ciudad salta a bloquear un ataque de UPCN durante el triunfo de Muni en la final de la Supercopa.

(@VoleyACLAV en X). Ciudad salta a bloquear un ataque de UPCN durante el triunfo de Muni en la final de la Supercopa.(@VoleyACLAV en X).

Así, Ciudad abrió la temporada 2026/27 con un título y se tomó revancha ante UPCN, que llegaba a esta definición como vigente campeón de la Liga Argentina.

En tanto, Boca se quedó con el tercer puest o tras derrotar a Monteros por 3-1, con parciales de 28-26, 17-25, 25-21 y 25-18, y completó el podio del certamen disputado en Morón.

El festejo de Boca tras imponerse este sábado a Monteros por el tercer puesto.

(@BocaVoley en X). El festejo de Boca tras imponerse este sábado a Monteros por el tercer puesto.(@BocaVoley en X).

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