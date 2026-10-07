​Así difundió el mundo la despedida de Lionel Messi 

La emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo mucha repercusión internacional. Incluso en la generalidad de los sitios webs de Europa, donde el match terminó después de las dos de la mañana. Olé te cuenta cómo reflejaron los principales medios el Last Dance de la Pulga, con gol y dos asistencias frente a Benín.

El diario As de Madrid tituló “inolvidable”. Y agregó: “Un día contará la leyenda que Messi dejó Argentina para siempre, que su sangre albiceleste paró de brotar, que la ’10′ que lució por más de dos décadas ya está huérfana y vacía”.

As de Madrid: Inolvidable. As de Madrid: Inolvidable.

Mundo Deportivo, de Barcelona, tituló: “Adiós al mas grande”. Y expuso en el artículo: “El planeta fútbol a nivel de selecciones ya nunca volverá a ser lo mismo. Leo Messi el más grande de la historia para muchos entre los que me incluyo, dio sus últimos coletazos con la albiceleste. Y lo hizo demostrando una vez más que esa zurda mágica podría seguir jugando durante 20 años más pese a los 39 que ya tiene. Argentina le dio las gracias. Unas gracias a las que todos nos unimos. Es eterno. 85.000 almas dieron las gracias en El Monumental a 21 años mágicos”.

Mundo Deportivo de Barcelona: “Adiós al más grande”. Mundo Deportivo de Barcelona: “Adiós al más grande”.

Marca de Madrid tituló con la frase: “En la final del Mundial no pasó nada raro, como se dijo…”. Y agregó: “Lionel Messi regaló un último día emocionante al público argentino. Un homenaje que acabó de la mejor forma posible: con un gol y dos asistencias de Leo en el 3-0 a Benín”.

“Fue imposible no emocionarse desde que la televisión argentina empezó a emitir imágenes del astro en su último día de albiceleste. Sus primeras lágrimas vinieron en el autobús que llevó al equipo desde Ezeiza (lugar de concentración de la Selección) hasta el estadio de River, el Monumental. En el trayecto le acompañaron miles de argentinos. Miles”, agregó.

Marca: “En la final del Mundial no pasó nada raro, como se dijo…” Marca: “En la final del Mundial no pasó nada raro, como se dijo…”

L’Equipe de Francia tituló “gracias”. Y escribió: “Dos asistencias y un gol: Lionel Messi disfrutó en su última convocatoria con Argentina”. Además: “Sobre el césped, el viento soplaba con tanta fuerza como las gargantas que coreaban la gloria de Lionel Messi cuando el ídolo argentino marcó su gol número 126 con la selección, en su último partido contra Benín (3-0). Tardó en ejecutar el penal, pero no falló: un disparo potente justo por debajo del travesaño. Rodeado de todos sus compañeros, bailó y saludó a su familia, situada en un palco de un estadio Monumental que se sentía tan alegre como nostálgico… Porque lo de Messi ha llegado a su fin: el pequeño genio ya no vestirá la camiseta albiceleste, tras haber acumulado 208 internacionalidades”.

L’Equipe de Francia: Gracias. L’Equipe de Francia: Gracias.

Globoesporte de Brasil le dedicó los tres principales títulos. “Fin de una era”. Además: “La espectacular historia de Lionel Messi con la camiseta de Argentina llegó oficialmente a su fin en este histórico 6 de octubre de 2026. Como en los grandes partidos de todos los tiempos, este martes inolvidable contó con un golazo de penal. No, no es exageración. Messi disparó al ángulo superior izquierdo, mientras Dandjinou se lanzaba hacia el otro lado. Y eso que el genio tuvo otras tres oportunidades increíbles de marcharse del Monumental de Núñez con más goles. Nada que empañara la hermosa fiesta. Mucha emoción desde el trayecto en autobús hacia el estadio, vivido entre lágrimas. Emoción durante el himno. Emoción con los goles. Messi es una de las dos grandes figuras del fútbol argentino y la más laureada de ellas”.

Globo de Brasil: fin de una era. Globo de Brasil: fin de una era.

Sport de Barcelona: “El adiós de Leo Messi que se merecía con la Albiceleste”. Y además: “Leo Messi se despidió de la selección argentina a lo Leo Messi. Como sabe y como se merece: aumentando unos registros que confirman que es el mayor goleador y asistente de una de las selecciones top del fútbol mundial. Marcó un tanto, de penal, y dio dos asistencias en el triunfo por 3-0 ante Benín. Participó en la fabricación de todos los tantos”.

“Lo trascendente de la noche en el Monumental era el homenaje de la hinchada, saber homenajear como se merece al futbolista que conquistó a su país, al más trascendente, avalado por más de dos décadas jugando al máximo nivel y convertido en el mayor goleador y asistente de la historia de su Selección”.

Sport de Barcelona. Sport de Barcelona.

Lance de Brasil también fue con el foco de “fin de una era”.

Lance de Brasil: fin de una era. Lance de Brasil: fin de una era.

Récord de México: “Argentina se rinde ante Messi”. Récord de México: “Argentina se rinde ante Messi”.

La Tercera de Chile. La Tercera de Chile.

​