​A qué hora juega la Selección Argentina vs. Benín y cómo ver hoy EN VIVO la despedida de Messi 

Se viene la noche que ningún futbolero quería que llegara. Este martes, desde las 20, la Selección Argentina enfrentará a Benín en un Estadio Monumental colmado por más de 85.000 personas para presenciar la última función de Lionel Messi con la celeste y blanca. Tras 20 años de pura magia, 125 goles y seis títulos inolvidables, el capitán le pondrá punto final a una carrera inigualable con la Albiceleste.

Se viene la última función de Messi (Tato Pagano/Prensa AFA). Se viene la última función de Messi (Tato Pagano/Prensa AFA).

Para este encuentro especial (que será el último de la fecha FIFA XL), Leo estará acompañado de muchos de sus históricos compañeros en la Scaloneta, tales como Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul. La Scaloneta llega dulce tras golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. Del otro lado estará el combinado africano dirigido por Gernot Rohr, que viene de vencer 2-1 a Mauritania por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

El clima festivo arrancará desde temprano en Núñez, con una jornada que contará con shows en vivo y un despliegue masivo en las afueras del estadio. Tras la apertura de puertas a las 16:00, la previa estará ambientada por Un Poco de Ruido junto a artistas como Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q´Lokura y Damas Gratis, antes de que Fabio Santana entone el Himno Nacional. En el entretiempo se presentará Gaspar Benegas, mientras que el postpartido tendrá un show de drones, fuegos artificiales y la música de La Sole, Ulises Bueno y un cierre sorpresa a las 22:30.

El preludio de esta emotiva despedida tuvo su momento más íntimo el lunes por la tarde en el predio de Ezeiza, durante la última práctica del 10. “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, posteó Leo en sus redes junto a la bandera argentina y una serie de postales de su último entrenamiento.

Messi en su última práctica con Argentina (EFE). Messi en su última práctica con Argentina (EFE).

Para esta noche histórica, el probable once de Scaloni para acompañar al capitán saldría con: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El partido entre la Selección Argentina y Benín comenzará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Monumental y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefe, además de la transmisión vía streaming por TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. Seguí la previa, el minuto a minuto y la cobertura completa de la despedida de Lionel Messi por acá, en Olé.

SEGUÍ EN VIVO LA DESPEDIDA DE LIONEL MESSI EN ARGENTINA VS. BENÍN

06/10/2026, 08:30 El posible once de la Selección Argentina en la despedida de Messi Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Lionel Scaloni (REUTERS). Lionel Scaloni (REUTERS).

06/10/2026, 08:00 ¿Qué canal de TV transmitirá a la Selección Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi? El partido entre la Albiceleste y Benín será transmitido en vivo a través de TyC Sports y Telefe, así como también podrá verse por múltiples plataforma de streaming como TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, vas a poder seguir toda la previa, el minuto a minuto y el análisis post partido por acá, en Olé.

06/10/2026, 07:30 ¿A qué día y a qué hora juega la Selección Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi? Tal como dispuso la AFA, Leo cerrará su exitoso en la Selección enfrentando a Benín este martes 6 de octubre desde las 20 horas en el Estadio Monumental de Núñez. El Monumental será sede de la despedida de Messi (Foto: prensa River). El Monumental será sede de la despedida de Messi (Foto: prensa River).

06/10/2026, 07:00 Llegó el partido que nunca quisimos que llegue: hoy Messi se despide de la Selección Argentina Este martes, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina luego de 20 años llenos de alegrías con la celeste y blanca. La Scaloneta enfrentará a Benín en un Estadio Monumental colmado de más de 85 mil personas que homenajearán al 10 en su última presentación con el seleccionado. El domingo, Leo participó de la primera de las dos prácticas que realizará con sus compañeros antes del partido ante los africanos. La segunda está prevista para este lunes por la tarde, cuando Scaloni terminará de ajustar el equipo que acompañará al 10 en su última noche con la camiseta argentina. Messi fue afectado únicamente para el encuentro ante Benín y no participó de los compromisos frente a Bolivia y Burkina Faso. Con él también se espera la incorporación de Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, otros tres futbolistas afectados especialmente para la despedida y que volverán al grupo para acompañarlo en un cierre cargado de simbolismo. En Olé, te contamos todos los detalles del partido que marcará el adiós defitivo del rosarino. Se viene el último partido de Messi (AP Photo/Gustavo Garello). Se viene el último partido de Messi (AP Photo/Gustavo Garello).

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