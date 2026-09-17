​¿Qué sucede en caso de empate entre Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup? 

Este miércoles, Inter Miami y Cruz Azul se medirán por la Campeones Cup. Este torneo enfrentará al campeón de la MLS 2025, en este caso el equipo miamense, y al ganador de la copa Campeón de Campeones del futbol mexicano. Este trofeo se lo disputaron Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, y Toluca, campeón del Apertura 2025, en un apasionado partido que acabó con triunfo Celeste por 3-1, y por consecuencia asegurando su participación en la Campeones Cup.

A diferencia de lo que sucede en la Liga MX donde en caso de un empate por liguilla se aplica la ventaja deportiva para desigualar, y de lo que sucede en las semifinales y finales de la MLS en donde se disputa un tiempo extra, el duelo entre Inter Miami y Cruz Azul por la Campeones Cup se decidirá desde la tanda de penales en caso de un empate en los 90. Es decir, si los equipos no logran sacarse diferencias en el tiempo reglamentario de juego, no habrá tiempo extra y todo se decidirá directamente desde los 12 pasos.

Lionel Messi pateando un penal versus Nashville SC. (AP) Lionel Messi pateando un penal versus Nashville SC. (AP)

¿A qué hora se juega Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup?

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul se disputará este miércoles 16 de julio a las 21.00hs (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami.

¿Por dónde se podrá ver Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup?

La gran definición de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul se podrá ver en vivo a través de la plataforma Apple TV, y será necesario contar con el MLS Season Pass. De todas maneras, vas a poder seguir el minuto a minuto por acá, en Olé.

Entrenamiento del Inter Miami previo a la Campeones Cup. (AP) Entrenamiento del Inter Miami previo a la Campeones Cup. (AP)

Con Messi y De Paul, la formación del Inter Miami para la Campeones Cup

Dayne St. Clair; Ian Fray o Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia o Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Rodrigo Berterame, Luis Suárez. DT: Cristian González.

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