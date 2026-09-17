​Antonio Mohamed se postuló para dirigir la Selección Argentina: “Estoy preparado” 

Antonio Mohamed fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Argentina si finalmente se produce la salida de Lionel Scaloni y dejó una respuesta contundente. El actual entrenador del Toluca habló de su recorrido en el fútbol y aseguró que se siente preparado para afrontar un desafío de esa magnitud.

“ Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, expresó el Turco en diálogo con radio La Red.

Mohamed y su experiencia como entrenador antes de pensar en la Selección Argentina

Mohamed comenzó su carrera como director técnico en 2003, al frente de Zacatepec, en México. Desde entonces, construyó una extensa trayectoria que lo llevó a dirigir en México, Argentina, España y Brasil.

En el fútbol argentino estuvo al frente de Huracán, Colón e Independiente. Con el Globo consiguió uno de los logros más importantes de su carrera, al llevarlo de regreso a Primera División en 2007.

Su recorrido internacional también incluye pasos por Celta de Vigo, Atlético Mineiro, América, Monterrey y Toluca. En total, el entrenador acumula 14 títulos, entre los que se destacan la Copa Sudamericana 2010 con Independiente, campeonatos del fútbol mexicano y la Supercopa de Brasil obtenida con Atlético Mineiro.

El Turco Mohamed en su club actual, Toluca (Reuters). El Turco Mohamed en su club actual, Toluca (Reuters).

En Toluca, donde trabaja desde fines de 2024, Mohamed amplió todavía más su palmarés. En poco más de un año y medio consiguió seis trofeos y se convirtió en el técnico más ganador en la historia del club. Su conquista más reciente fue la Leagues Cup 2026, hace pocos días, tras derrotar a Monterrey en la final.

Ahora, el equipo mexicano tiene por delante el desafío de la Copa Intercontinental de fin de año, competencia en la que podría cruzarse con el París Saint Germain.

La situación de Lionel Scaloni y las dudas sobre su continuidad

La posibilidad de que Mohamed pueda aparecer entre los nombres vinculados a la Selección se da mientras la continuidad de Scaloni atraviesa un momento de incertidumbre después de la final del Mundial 2026.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, tiene previsto reunirse con el entrenador durante la fecha FIFA que viene para intentar destrabar la situación. Por ahora, la dirigencia no tendría definido un plan alternativo ante una eventual salida del técnico campeón del mundo en 2022.

Uno de los principales interrogantes pasa por el desgaste y la motivación de Scaloni después de ocho años al frente del seleccionado. Tras la derrota 1-0 ante España en la final, el entrenador había dejado una frase que alimentó las dudas: “ Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”.

Lionel Scaloni tras perder la final con España. (Reuters) Lionel Scaloni tras perder la final con España. (Reuters)

Además, la Selección atraviesa un recambio generacional. Lionel Messi y Nicolás Otamendi ya renunciaron a la Albiceleste, mientras que Leandro Paredes, suspendido por diez fechas tras los incidentes ante España, dejó abierta la posibilidad de que su ciclo también haya terminado. Ante este nuevo escenario, Scaloni ya eligió a Cristian Romero como capitán para la próxima fecha FIFA.

En medio de ese panorama, Mohamed fue claro cuando le preguntaron por la posibilidad de asumir el cargo: “ La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección”.

​