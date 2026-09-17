​Faustino Oro tuvo un debut perfecto como primer tablero y Argentina goleó a Kenia en la Olimpiada de Ajedrez 

Faustino Oro, con apenas 12 años, debutó como primer tablero de la Selección en la 46ª Olimpiada de Ajedrez y lo hizo con victoria. El equipo nacional comenzó su participación en Samarcanda, Uzbekistán, con un contundente 4-0 sobre Kenia, mientras que el seleccionado femenino también tuvo un estreno perfecto y venció por idéntico resultado a Namibia.

La decisión de colocar a Oro en el lugar principal tuvo un significado especial. El segundo gran maestro más joven de la historia posee actualmente el Elo más bajo de los cinco integrantes del plantel argentino, pero el cuerpo técnico decidió darle el primer tablero pensando no sólo en este torneo sino también en el lugar que está llamado a ocupar en los próximos años. Faustino respondió en su primera partida derrotando al keniano Kyle Kuka, de 16 años.

Un 4-0 para arrancar

El dominio argentino fue completo. Además del triunfo de Oro, Diego Flores venció a Jadon Simiyu, Sandro Mareco a Robert Mcligeyo Oluka y Fernando Peralta a Ben Magana. Federico Pérez Ponsa fue el jugador que quedó como suplente en esta primera jornada.

El equipo femenino. El equipo femenino.

La mezcla generacional del equipo también resulta llamativa. Mientras Faustino disputa su primera Olimpiada, Flores juega la décima y Peralta alcanzó su undécima participación, con la que igualó las marcas de históricos del ajedrez argentino como Miguel Najdorf, Oscar Panno, Pablo Ricardi y Claudia Amura. Mareco y Pérez Ponsa están disputando la quinta.

Argentina comenzó la competencia como 24ª preclasificada entre los 208 equipos del torneo abierto. La Olimpiada se disputa mediante sistema suizo y consta de 11 rondas: no hay eliminación directa y los rivales se van definiendo según los resultados acumulados.

Las mujeres también hicieron pleno

El debut argentino fue perfecto también en la competencia femenina. Argentina derrotó 4-0 a Namibia, con victorias de María José Campos, Anapaola Borda Rodas, Anna Laura Scarsi y Ernestina Adam. Candela Francisco Guecamburu, primer tablero y campeona mundial juvenil, quedó como suplente en esta primera ronda.

Candela Francisco, reservada. Candela Francisco, reservada.

El equipo femenino aparece 28° en la preclasificación y cuenta con una combinación de experiencia y debutantes: Campos y Borda Rodas participan por tercera vez, Candela Francisco disputa su segunda Olimpiada y Scarsi y Adam hacen su estreno.

La segunda ronda se disputará este jueves desde las 7 de la Argentina. El torneo continuará diariamente hasta el 21 de septiembre, tendrá descanso el 22 y retomará la actividad el 23, antes de cerrar el domingo 27 con la undécima y última ronda. Al utilizarse sistema suizo, los nuevos rivales se determinan a partir de los resultados de la primera jornada, una vez completada la ronda.

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