Pereyra dijo que si no se levantan los cortes, movilizarían 30 mil personas

El secretario general de petroleros manifestó que si autoconvocados no levantan los cortes movilizarán su gente a los piquetes. Pidió a la justicia que actúe.

El Secretario General de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, habló con FM Fuego y contó que presentaron un recurso de amparo ante la justicia para que se desalojen las rutas cortadas por salud.

El secretario general enumeró los problemas que produce el corte “los que tienen su contrato a plazo fijo están parados en la casa porque no pueden trabajar, están los equipos parados , la fractura hidráulica parada, hay pérdida de puestos de trabajo que producen los cortes,

tenemos a compañeros que terminaron sus turnos de 7 días y hace 15 que están en los campos y no pueden ser reemplazados, algunos tiene tratamientos médicos que cumplir, Nuestras farmacias están sin abastecimiento , lo mismo con la clínica y se les termina la medicación para tratamientos, la situación es gravísima”.

Pereyra afirmó que debe actuar la justicia y bancó al gobierno de Omar Gutiérrez, “tiene que actuar la justicia porque el gobierno está haciendo todo lo posible”.

Afirmó que el gobierno no debe tratar con autoconvocados porque no tienen representación gremial, “el sindicato ATE ya arregló y los autoconvocados no están de acuerdo, no bancamos está anarquía que hay que quiere salir de lo orgánico y a estos grupos que quieren desestabilizar”.

Además dijo que los que están en la ruta no son trabajadores de salud, “esos no son trabajadores, porque los que trabajan se están rompiendo el culo en los hospitales”.

Pereyra dijo que si la justicia no actúa desde el gremio petrolero y otros afines movilizarán a sus trabajadores a los cortes en tono amenazante, “si esto no se soluciona vamos a salir a la ruta 20 mil o 30 mil trabajadores con otros gremios que también y le vamos a pedir amablemente que desalojen la ruta, nos vamos a movilizar y le vamos a mostrar como se hacen las cosas en conflicto, porque nosotros nunca cortamos al ruta”.