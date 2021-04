Incidentes en la vacunación: Colaboradores fueron maltratados

Trabajadores del área deporte que colaboran con la vacunación fueron maltratados y se registraron incidentes en la vacunación en el Club Plaza. El director de Deportes se quejó de la actitud de los adultos mayores.

Esta mañana se realizó una nueva campaña de vacunación contra el Covid en adultos mayores de 60 a 65 años en el Club Plaza.

Se registraron incidentes con los adultos mayores que se mostraron impacientes y hasta se convocó a la a policía.

Rubén Benegas, director de Deportes de Plaza Huincul que funciona en el Club Plaza y que presta colaboración en la vacunación indicó que los trabajadores fueron maltratados.

Benegas agregó que los trabajadores se desempeñan en el Decreto Municipal y encima que colaboran en la atención y sanitización son maltratados “mucha gente adulta mayor no respeta eso, no pensé que iba a pasar algo así”.

El funcionario dijo que la gente llega al sector de vacunación a pesar de que no fueron convocados y ahí se generan los problemas, “están faltando dosis y la gente está mal informada, viene igual y no consulta bien, no me meto en el tema de salud pero no me gustó el maltrato a los chicos y por eso llame a la policía”.

Benegas agregó “para mi esto es una vergüenza, pero habrá que tener consigna policial”.