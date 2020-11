Vecina necesita ayuda para afrontar una intervención quirúrgica

Una mujer padece una afección en su ojo izquierdo que le ha provocado la pérdida de la visión, por lo que debe ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días.

Ana Vázquez necesita reunir 96 mil pesos para pagar la operación que se realizará en la ciudad de Zapala y que está programada para el martes 24 de noviembre.

“Un día de octubre me levante en la mañana y ya no veía con mi ojo izquierdo. Fui a consultar a un profesional en Cutral Co y me explicó que debía ser intervenida quirúrgicamente pero que no podía hacerme la operación acá en la zona porque Salud Publica no autorizaba el uso de quirófano por el tema del Covid. Entonces me derivaron a un centro de Zapala y de allí a Neuquén donde me dieron la fecha para la intervención” comenzó explicando Ana.

Según refirió la mujer el diagnostico que le dieron los médicos es de “catarata inminente” una patología que se da por diversas razones. Los profesionales deben extraer la catarata y colocar un lente intraocular para así ver lo que sucede dentro del ojo. Esto motiva que la operación sea de extrema necesidad.

Para recaudar fondos Ana y su familia organizaron una feria de pollos y empanadas para lo cual han tenido muy buena colaboración por parte de los vecinos de la comarca. A pesar de esto no alcanza a reunir todo el dinero por lo que requiere de la solidaridad de todos. Quienes puedan colaborar, pueden contactarse con Ana al 299-4110987