14 de Diciembre eclipse en Cutral Co: ¿Qué hacer y qué no?

Desde el Planetario de San Luis apuntaron que la comarca es de las pocas ciudades beneficiadas que van a poder ver el eclipse total de sol. Detallaron que hay que tener cuidado para no sufrir lesiones graves en los ojos.

En la mañana del viernes habló con FM Fuego Martín Fernández que dirige el Planetario de San Luis, que es el que está al frente de la observación del eclipse total de sol que se dará el 14 de Diciembre al mediodía.

Fernández detalló que este evento es súper especial y que en la zona se va a tardar 350 años en volver a disfrutar de algo parecido, “es el evento astronómico más importante del 2020, porque hay algunos que son más llamativos y están los eclipses totales de sol”.

Señalo que una granja de la Patagonia podrá ver casi en su totalidad el eclipse y una de esas localidades es Cutral Co “la fase de totalidad es de 100 Km de ancho y de miles de kilómetros de largo. El eclipse arrancará a verse en Chile, recorrerá localidades como Piedra del Águila, Valcheta, Sierra Colorada y va a culminar cerca de las Grutas, San Antonio y luego termina en las costas de África”.

Fernández afirmó que en Cutral Co se logrará ver el eclipse al 97% de su capacidad cerca de las 13.09 del mediodía.

Los fenómenos que se observarán

Fernández dijo que el disco del sol tiene el mismo diámetro que el de la luna y la luna va a bloquearlo un 100 %, “aparecerán en el cielo los astros, planetas y estrellas; desde que se inicia se va a ir produciendo oscurecimiento, van a aumentar los vientos porque baja la temperatura”.

Cosas que no se deben hacer en el eclipse

El director del planetario aseveró que es importante que sepan que no se pueden observar los eclipses a ojo desnudo porque se causan daños irreversibles en la vista. “Es impactante pero hay que tener cuidado porque pueden colapsar los centros oftalmológicos

Con qué no hay que ver el eclipse

Fernández detalló que hay métodos apropiados y objetos con los cuales no se debe ver el eclipse,

“no se mira con radiografías; con lentes de sol comunes; no desde una cámara de fotos o celulares, no se lo mira con binoculares o telescopios sin protección especial”. Agregó que desde el planetario de San Luis va a dar elementos por debajo del precio de mercado hasta que stock lo permita.

Con que elementos se podrá ver el eclipse

El director del planetario especificó que el eclipse se debe observa de manera paulatina con lentes diseñados especialmente y certificados o con telescopios con una protección especial. Además el único elementos alternativo es una máscara de soldar, “el único elemento alternativo a las gafas especiales y certificadas, son los vidrios de soldadores, pero no cualquiera, tienen distintas numeraciones y densidades, las que sirven son las del 14 para arriba, las menores a 14 no sirven”.

Agregó que desde el sitio www.eclipsesolar2020.org se va a estar brindando toda la información necesaria.

Turismo de Cutral Co también se prepara para el eclipse

Desde la Dirección de Turismo se articulan actividades y protocolos para poder dar a conocer lo que sucederá en la ciudad cuando sea epicentro de un oscurecimiento total a causa de este fenómeno natural.

Cutral Co está ubicado en el punto exacto donde la tierra se oscurecerá en un 98% cuando la luna en su órbita se interponga frente al sol en el mediodía del 14 de diciembre. un evento que convoca la atención de miles de personas y por eso será un momento propicio para dar a conocer la ciudad al país y al mundo.

Para poder apreciar este suceso se recuerda que se debe tener en cuenta protecciones oculares ya que los rayos del sol pueden dañar la retina ocular. Por ello desde la municipalidad se van a estar realizando campañas de concientización durante las próximas semanas y hasta el día del eclipse.

Por lo pronto se dio a conocer que el evento se va a transmitir por las distintas páginas oficiales de la Municipalidad de Cutral Co, de modo que lo puedan apreciar desde el mundo entero en este contexto de pandemia.

Una de las cosas positivas que ya está dejando el eclipse solar antes de suceder, es que Cutral Co ya está siendo difundida en las páginas oficiales de observatorios de todo el mundo con información no solo geográfica, sino además histórica y turística