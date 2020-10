Bomberos reclaman aportes provinciales y actualizaciones

La Federación Neuquina de Bomberos publicó una solicitada reclamando aportes y actualizaciones al gobierno provincial. Señalaron que resulta complicado funcionar sin el dinero.

La Federación de Bomberos publicó una solicitada apuntada al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en los medios gráficos regionales.

En la carta publicada detallan que no recibieron la primera cuota del 2020 de los aportes provinciales y además explican que no pueden funcionar los cuarteles por los desfasajes de precios que no se actualizan.

Manifestaron que para cubrir los puntos esenciales de seguridad y fortalecimiento del personal se necesitan al menos 46 millones de pesos, “a esto hay que agregarle el gasto corriente de una institución que se encuentra activa las 24 horas de los 365 días del año tales como gas, electricidad, teléfono, internet, reparaciones de vehículos, herramientas, edilicias, etc”.

Los bomberos solicitaron el tratamiento y modificación por parte de la Legislatura en la brevedad de los artículos de la Ley provincial 3075. Además agregaron que no recibieron e pago correspondiente a la primera cuota del 2020 de la ley 3075 y esperan que se abone en la brevedad.

“El aporte de la ley este año fue por demás inferior que a las claras puede observar que no alcanza a cubrir los recursos mínimos indispensables. Esto dificulta el normal funcionamiento y la vida cotidiana de nuestras instituciones” aseguraron en la solicitada.