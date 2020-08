Empleado de Supermercado dio positivo y cerraron el local

El Supermercado La Anónima de Plaza Huincul cerró sus puertas por el caso positivo de un trabajador.

Germán Lagos del Centro de Empleados de Comercio confirmó que un trabajador de La Anónima dio positivo en Covid 19.

El gremialista indicó que el trabajador fue a trabajar y el viernes lo mandaron a la casa porque tenía síntomas y el fin de semana se confirmó el diagnóstico. Por este motivo el supermercado se cerró a la espera de una desinfección, “Los domingos se hace la limpieza del local por parte de los trabajadores, la desinfección la debe hacer una empresa especializada”.

Lagos manifestó que la apertura del local depende del Ministerio de Salud y n se sabe cuándo se dará.

También se refirió al caso de un trabajador del Diarco que no tiene Coronavirus pero si es contacto de una persona diagnosticada, “un muchacho está aislado por ser contacto estrecho, no tiene síntomas. La empresa hizo la desinfección, la diferencia es que este compañero no tiene síntomas y no se puede decir que tiene Covid 19”.