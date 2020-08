Camilleros y maestranza denuncian malas condiciones en medio de la Pandemia

Trabajadores del Hospital señalaron que están recargados, no cobran su sueldo en tiempo y forma y no cuentan con los elementos de bioseguridad.

Esta mañana los trabajadores del Hospital que se desempeñan como camilleros y en Maestranza reclamaron que no están trabajando con todas las seguridades.

Los camilleros reclamaron que no tienen las medidas de bioseguridad y están en contacto con pacientes Covid o sospechosos “no hay insumos para cuidarnos, los camisolines no sirven para la situación que se está viviendo” manifestaron y agregaron “los médicos nos dijeron que esos camisolines no nos sirven, no tenemos botas y nos hacen poner cofias en los pies para ir a buscar a los pacientes”.

También señalaron que los recargan de trabajos, “vemos falencias ya que el supervisor hace y deshace, hay cronogramas de 14 por 14 días, acá se hace también y se hace 14 por 2 porque él quiere que descansemos 2 días”.

Los trabajadores de Maestranza también se quejaron por la falta de elementos de bioseguridad para trabajar y por la falta de pago en tiempo y forma de los sueldos.