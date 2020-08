Es de Cutral Co, juega en Vélez y lo sigue una Selección

Franco Vega es seguido por la selección Chilena por su buen momento en las inferiores de Vélez. El año pasado entrenó con Reserva y Primera.

Franco Vega es un jugador que inició en La Comarca Infantil, equipo del Comunitario de Cutral Co. Pasó por Petrolero y Patagonia en Lifune y luego se fue a Boca a los 14 años. De ahí pasó a Vélez en donde continúa y llegó a entrenar con la Primera a cargo de Gabriel Heinze.

El jugador se encuentra en Cutral Co entrenando en su casa por la pandemia, pero se mantiene enfocado en llegar a Primera, “estoy bien, nos mantenemos entrenando vía Zoom con un profe y todos los compañeros. Esperando a que se puede volver”.

Además esta semana trascendió en el medio ChileAS.com que la oficina técnica de la Selección, liderada por Cristián Leiva, tiene en la mirra 90 jugadores que no son chilenos pero que tienen antepasados y pueden vestir la Roja. Entre estos jugadores figura Franco que además fue denominado como “La Joya desconocida de Vélez”.

Los abuelos por parte de padre son Chileno y es por eso que podría llegar a vestir la camiseta de ese país en el futuro cercano.

Con respecto a esta posibilidad el jugador señaló a FM Fuego que nadie del Cuerpo Técnico lo llamó “no me ha contactado nadie, sino desde un periodista que me habló y me comentó que el DT de la Sub 20 que había hablado de mi y que me estaban viendo desde hace tiempo”.

Acerca de la posibilidad de representar a un país el jugador de Vélez sostuvo, “la verdad que a uno lo pone contento, no es algo menor, es una Selección, ya sea la de Chile la de Bolivia o cualquiera. Lo voy a tomar como una responsabilidad y me encantaría jugar en la Selección Argentina, pero no dejo pasar el dato que la selección de Chile se interesa por mi”.

El jugador también sueña estar en Primera con Vélez y dijo que la receta es estar preparado y aprovechar todas las chances.

Franco es un volante con quite y juego se le preguntó por un referente que tiene Vélez hoy como Fernando Gago y respondió, “si es un honor, tuve la suerte de entrenar junto a él y en cada entrenamiento te sorprendía como jugaba, como se movía adentro de la cancha, a visión que tenía”.