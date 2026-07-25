​Figueroa: “El camino es agregar valor en origen para ser competitivos” ​

El gobernador detalló las obras clave que se impulsan en la comarca petrolera para la producción de GNL y caños flexibles. Además, puso en valor la producción de arenas neuquinas para la producción en Vaca Muerta y rechazó el uso de los ríos para el transporte de materiales.

Durante una entrevista con una radio de Neuquén capital, el gobernador Rolando Figueroa ratificó el rumbo de su gestión, con un perfil orientado a industrializar en origen los recursos hidrocarburíferos, para potenciar el desarrollo de la economía provincial. “El camino es agregar valor en origen para ser competitivos”, aseguró.

Figueroa planteó la necesidad de realizar inversiones con impacto local y anticipó el “renacer” de la comarca petrolera de Cutral Có y Plaza Huincul, a partir de dos iniciativas clave. Por un lado, la inauguración en agosto de una fábrica de caños flexibles en Plaza Huincul, impulsada por empresarios locales “que revolucionará la industria”, sostuvo. Por otro, la instalación de una planta separadora de gases para la producción de GNL cerca de Cutral Co, que demandará miles de puestos de trabajo. “Ahí agregamos valor hoy, sumamos valor al fracturar la roca y al separar los gases”, enfatizó.

En relación con la logística para Vaca Muerta, el mandatario destacó el potencial de las arenas neuquinas. Al respecto, precisó que operadoras como Tecpetrol y Vista ya utilizan este insumo local con extracción en parajes como Ramón Castro y Santo Domingo. Por este motivo, el Ejecutivo elabora un estudio junto al Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Río Negro para definir rutas y alternativas de transporte eficientes, como el tren.

En este contexto, el mandatario rechazó la posibilidad de utilizar las aguas de los ríos Limay y Negro para la navegación y el traslado del material de fractura hacia los yacimientos.

“De ninguna manera un recurso como lo es el Limay lo vamos a entorpecer de esta manera”, aseguró y priorizó el cuidado del ecosistema y el aprovechamiento de los cursos de agua para el disfrute de la población y el turismo: “Soy amigo del progreso, soy amigo del desarrollo, pero siempre con el cuidado del ambiente”, concluyó Figueroa.