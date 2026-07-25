​Otro golpe al narcotráfico: tenían un kilo de marihuana ​

Una pareja quedó a disposición de la Justicia, tras una investigación que decantó en un allanamiento. Neuquén fortaleció la lucha contra el delito

La Policía de la Provincia del Neuquén le asestó otro duro golpe al narcotráfico. Ahora con el secuestro, entre otras cosas, de un kilogramo de marihuana (flores de cogollo) y plantas de cannabis sativa que se encontraban en proceso de secado, en una vivienda de la localidad de Loncopué.

El allanamiento se concretó el viernes último en el barrio 30 Viviendas y la investigación se había iniciado a partir de denuncias realizadas tanto a través de la aplicación web de la Fiscalía como de la aplicación Neuquén Te Cuida, lo que vuelve a reflejar la confianza de la población en las nuevas estrategias de prevención y de combate al delito.

Los denunciantes señalaron a un sujeto en particular y, a partir de ahí, se inició una causa e intervino la división Antinarcóticos Alto Neuquén. Las tareas de inteligencia comenzaron el 26 de junio y permitieron reunir los elementos probatorios necesarios.

Constataron de modo fehaciente las maniobras delictivas de un individuo y de la supuesta pareja de éste. Pudieron comprobar que las drogas las vendían tanto en la vivienda como en espacios públicos y que, incluso, realizaban la modalidad de delivery a bordo de un vehículo propio.

Tras la investigación llegaron los procedimientos que comenzaron cerca de las 21:00 y se extendieron hasta la madrugada. Además de la marihuana secuestraron una balanza digital de precisión, dinero en efectivo, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares y computadoras. La Fiscalía interviniente dispuso el traslado de ambos demorados a la Comisaria N 26, donde quedaron a disposición de la Justica.

La lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular es una de las prioridades del Gobierno provincial desde que asumió, hace ya dos años y medio. Cabe recordar que, esta semana, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importante inversión destinada a recomponer el equipamiento de la fuerza provincial, que incluyó la incorporación de 350 móviles, de los cuales 240 son blindados, y adelantó que ya se están adquiriendo otros 359 patrulleros. Detalló, además, la compra de chalecos para cada efectivo y una partida de 5.580 millones de pesos en dispositivos de baja letalidad, incluyendo la capacitación de 60 policías para el uso de armas de baja letalidad.

A mediados de este mes se conocieron las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadística Criminal del ministerio de Seguridad de la Nación, que ubicaron a Neuquén entre las provincias que más redujeron los delitos contra la propiedad. Los datos muestran además una caída muy por encima del promedio nacional tanto en robos como en otros delitos patrimoniales.

Uno de los indicadores más destacados corresponde a los “otros delitos contra la propiedad” que incluyen estafas, defraudaciones, extorciones, usurpaciones y usura. Allí pasó de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, lo que representa una disminución interanual del 32,7%.

En esta línea se suma la caída de los robos y tentativas, donde los hechos bajaron de 10.491 en 2024, a 7.462 en 2025, lo que equivale a una caída del 29,3 por ciento.

La Provincia profundizó en los últimos dos años y medio una política de seguridad basada en inversión, endurecimiento y fortalecimiento de la Policía. La construcción de nuevas comisarías, la ampliación de espacios de detención y los resultados en la lucha provincial contra el microtráfico reflejan una línea de trabajo.