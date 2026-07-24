​La provincia fortalece a municipios con inversiones en obras y equipamiento ​

El Gobierno otorgó aportes reintegrables a Andacollo y Centenario para la compra de maquinaria estratégica y la ejecución de pavimento. La inversión busca consolidar el desarrollo de las localidades y mejorar la infraestructura.

Con el obejtivo de afianzar el crecimiento de las localidades de la provincia y mejorar la calidad de vida de las personas, el gobernador Rolando Figueroa otorgó aportes reintegrables para los municipios de Andacollo y Centenario.

Con el objetivo de avanzar con obras prioritarias para mejorar la conectividad, la transitabilidad, la seguridad vial y el desarrollo urbano de distintos sectores de Centenario, se otorgó al municipio un aporte reintegrable de 3.200 millones de pesos. A través del decreto 1010/2026, desde el Gobierno provincial se acompaña el crecimiento sostenido de la ciudad y se permite brindar mejores condiciones de circulación a los vecinos.

El aporte está destinado de forma exclusiva a la realización de las obras denominadas “Pavimento Urbano y Obras Complementarias Calle Aníbal Verón y Calles Adyacentes” y “Pavimento Urbano y Obras Complementarias Acceso Ingeniero Luis Rozza-Loteo Vallejos”.

La mejora de la conectividad, los servicios y la infraestructura urbana no sólo responde a las necesidades actuales de las localidades, sino que también sienta las bases para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo, fortalecer el arraigo y elevar la calidad de vida de las familias.

Por otra parte, mediante el decreto 1009/2026, se otorgó a la municipalidad de Andacollo un aporte reintegrable de 35.000.000 de pesos que se destinará a financiar en parte la adquisición de una máquina retroexcavadora marca JCB 3CX con martillo hidráulico.

Dicha máquina resulta necesaria para todos los trabajos que tiene proyectado el municipio, como es el recambio y ampliación de redes de agua, gas y cloacas, más las tareas habituales como el mejoramiento de los caminos rurales.