​Se esperan fuertes nevadas y viento para el fin de semana ​

Las condiciones meteorológicas se intensificarán durante el fin de semana con nevadas y fuertes ráfagas de viento. Se recomienda extremar las precauciones al circular y consultar el estado de rutas antes de viajar.

Se prevén lluvias y nevadas intensas en la cordillera durante el fin de semana, especialmente en la alta cuenca de Neuquén, Barrancas, Colorado, Cuyo, centro-sur de Neuquén y oeste de Río Negro. Según lo adelantó el meteorólogo y referente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto, las precipitaciones y nevadas se intensificarán, con aumento de temperatura en el norte neuquino y persistencia de nieve en zonas cordilleranas.

Además, se esperan vientos fuertes en la montaña, la Cordillera del Viento, Zapala, Piedra del Águila y el Alto Valle, principalmente el sábado. El domingo ingresará aire más frío, con probabilidad de lluvias en la meseta, el valle y continuidad de lluvias y nevadas en la cordillera, extendiéndose al lunes y la próxima semana.

“Está lloviendo y está nevando en cordillera, pero se intensifican las condiciones el fin de semana. Especialmente la alta cuenca de Neuquén, Barrancas, Colorado, en Cuyo, y también lo que es centro sur de Neuquén y oeste de Río Negro”, afirmó Frassetto en declaraciones radiales. Agregó que “se mantiene y se intensifica por períodos las lluvias, y las nevadas pueden un ascenso a temperatura, a incrementarse las lluvias el fin de semana en el norte Neuquino”.

En tanto que “con viento blanco en montaña, se esperan períodos ventosos en la Cordillera del Viento, períodos ventosos en Zapala el sábado y hacia Piedra del Águila, y período de viento en el Alto Valle, también el sábado especialmente. El domingo con aire más frío y probabilidad de lluvia también en la meseta, en el Valle, y en cordillera sigue lloviendo y nevando. No sólo el domingo, sino también el lunes, y la próxima semana se mantienen los períodos húmedos con lluvia y nieve”, sostuvo.

Qué sucede en el Alto Valle

Según Frassetto, el pronóstico indica que este viernes 24 de julio en el Alto Valle “asciende un poco la temperatura con períodos de sol. El sábado puede dar viento por la tarde, el sábado especialmente, e ir hacia la noche del sábado y domingo, pero hoy hay lluvia”, precisó.

También, detalló que “las lluvias van a ser cada vez más frecuentes, el domingo va estar con lluvia, tal vez hoy algo inestable o mañana. Y la semana que viene también, hay aire frío con algunos períodos de lluvia y va a estar lloviendo y nevando en la zona cordillerana”.

Estado de rutas y pasos

El Paso Internacional Pino Hachado se encuentra cerrado, intransitable por acumulación de nieve. El nuevo parte se actualizará hoy a las 11.30. En tanto, el Paso Icalma se encuentra habilitado con portación obligatoria de cadenas.

La dirección provincial de Vialidad informó que tanto en la ruta 46 – tramo empalme ruta provincial 24- Cuesta del Rahue- como en la ruta 13 -Primeros Pinos-Litran- y ruta 23- entre Puesto Jara-Litrán- se requiere portación obligatoria de cadenas y no transitar en horario nocturno.

Desde los organismos provinciales se mantiene la recomendación de planificar los desplazamientos con anticipación, evitar circular de noche, verificar el estado actualizado de las rutas en la página oficial de Vialidad Neuquén https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138, respetar las indicaciones y circular con los elementos de seguridad exigidos, especialmente cadenas en los sectores cordilleranos donde su uso es obligatorio.