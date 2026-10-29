​Weretilneck confirmó que Río Negro adelantará las elecciones y respaldó eliminar las PASO 

El gobernador anunció que los comicios provinciales se realizarán antes de las elecciones nacionales de 2027, aunque todavía no definió la fecha. También se pronunció a favor de que los partidos políticos elijan sus candidatos sin primarias obligatorias y destacó el crecimiento del empleo privado en la región.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia adelantará las elecciones de 2027 para separar la votación provincial de los comicios nacionales. Además, respaldó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que los partidos políticos deben definir sus propios candidatos.

El mandatario realizó los anuncios durante una entrevista televisiva, en la que anticipó que la provincia tendrá un calendario electoral independiente del nacional. Sin embargo, no precisó cuándo se realizarán las elecciones para renovar las autoridades provinciales.

En materia económica, Weretilneck destacó el desempeño de Neuquén y Río Negro en la generación de empleo privado durante la gestión del presidente Javier Milei.

Según afirmó, ambas provincias fueron las únicas del país que crearon puestos de trabajo privados en ese período. También señaló que Río Negro registró un crecimiento del 3,2% durante el último año.

El gobernador vinculó esa evolución con los proyectos energéticos que avanzan en la Patagonia, especialmente las iniciativas relacionadas con la exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL).

En ese contexto, estimó que las inversiones permitirán desarrollar un polo exportador de energía de relevancia regional, con ventas al exterior que podrían alcanzar los US$30.000 millones una vez que los proyectos estén operativos.

Críticas y coincidencias con el Gobierno nacional

Durante la entrevista, Weretilneck también evaluó distintas medidas de la administración nacional. Entre los aspectos que valoró mencionó la reducción de la inflación, el control del déficit fiscal y la menor emisión monetaria. Asimismo, destacó el alineamiento internacional de la Argentina con Estados Unidos y otros países occidentales.

No obstante, cuestionó el estado de las rutas nacionales, la situación del sistema universitario y las dificultades que atraviesa el PAMI.

En particular, advirtió sobre las condiciones de las rutas nacionales 22 y 151, que consideró fundamentales para el transporte de la producción vinculada con Vaca Muerta. En ese marco, explicó que la provincia recibirá ambas trazas para avanzar con las obras necesarias.

Respecto de las elecciones presidenciales de 2027, el gobernador no descartó la posibilidad de que Milei busque un nuevo mandato y destacó su decisión de sostener el programa económico.

Sin embargo, también cuestionó los ataques del Presidente contra la prensa y defendió la libertad de expresión como un componente central del sistema democrático. Además, planteó que la Argentina debería mantener una posición de prescindencia frente a los conflictos políticos internos de otros países, en referencia a la relación con Brasil.

Preocupación por las tarifas y el consumo

Por último, Weretilneck advirtió que los ingresos de las familias rionegrinas resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y señaló el impacto de los aumentos tarifarios y de las importaciones sobre los comercios del interior.

Como ejemplo, afirmó que una familia que anteriormente pagaba entre 170.000 y 200.000 pesos por los servicios de gas y electricidad puede llegar a recibir facturas de alrededor de 600.000 pesos.

Según sostuvo, el incremento de esos gastos reduce el dinero disponible para otros consumos, una situación que, de acuerdo con su planteo, afecta tanto a los hogares como a la actividad comercial de la provincia.

TN