​Recuperó la licencia y la habilitación de su taller tras pagar una deuda alimentaria 

Un mecánico había sufrido restricciones por el incumplimiento de una cuota alimentaria durante más de un año. Aunque la deuda aún requiere una actualización, la jueza consideró que las medidas no podían impedirle trabajar y ordenó levantar la retención de su licencia de conducir y la suspensión comercial.

Viedma.- Un trabajador mecánico recuperó su licencia de conducir y la habilitación comercial de su taller luego de que la Justicia de Familia de Luis Beltrán resolviera levantar las restricciones que habían sido aplicadas por una deuda alimentaria acumulada durante más de un año.

La medida había sido dispuesta como una forma de garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria. En ese marco, el hombre había sufrido la retención de su licencia y la suspensión de la habilitación de su actividad comercial.

Con el paso del tiempo, el trabajador depositó el monto que consideraba correspondiente para cancelar la deuda y solicitó que se dejaran sin efecto las restricciones. Argumentó que había regularizado su situación y que se encontraba cumpliendo con la cuota alimentaria fijada por la Justicia.

La madre del niño se opuso al pedido al sostener que el pago realizado no incluía la actualización prevista en la resolución judicial. Sin embargo, el juzgado rechazó ese planteo y decidió restablecer tanto la licencia de conducir como la habilitación del taller.

En su resolución, la jueza aclaró que la deuda no quedó completamente extinguida, ya que todavía debía calcularse la actualización correspondiente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por ese motivo, la madre mantiene la posibilidad de presentar una nueva liquidación para reclamar las diferencias pendientes.

No obstante, el fallo destacó que las medidas adoptadas por la Justicia tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de una obligación y no funcionar como una sanción permanente contra quien debe abonar alimentos.

La magistrada tomó como referencia antecedentes de la Cámara de Apelaciones que consideran razonable levantar restricciones cuando estas afectan la posibilidad de trabajar y generar ingresos para cumplir justamente con la cuota alimentaria.

En este caso, la jueza valoró que el hombre desarrolla su actividad como propietario de un taller mecánico y que mantener la suspensión de la habilitación comercial podía afectar su capacidad económica.

La resolución también indicó que, ante nuevos incumplimientos, podrán volver a aplicarse medidas similares para garantizar el pago de la obligación alimentaria.