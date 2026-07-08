​Allen: suspendieron al intendente Román y quedó sin sueldo mientras avanza la causa judicial 

El cuerpo legislativo aprobó el apartamiento preventivo de Marcelo Román, imputado por presunto peculado y administración fraudulenta. Fabián Figueroa asumirá como intendente a cargo mientras se define la situación judicial.

El Concejo Deliberante de Allen aprobó este miércoles la suspensión transitoria del intendente Marcelo Román, en el marco de la causa penal en la que se encuentra imputado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La medida establece que el jefe comunal quedará apartado del cargo y que no percibirá haberes mientras dure la suspensión, hasta que la Justicia avance en la definición de su situación dentro del expediente.

La resolución fue aprobada a partir de un proyecto de ordenanza firmado por cinco concejales y se fundamentó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. La votación se realizó de manera nominal, con exposición de cada integrante del cuerpo sobre los motivos de su decisión.

Finalmente, la iniciativa obtuvo siete votos afirmativos y tres negativos. A favor votaron Fabián Figueroa, Guillermo Pennesi, Agustina Sánchez, Gustavo Addamo, María Aburto y Marta Crespo, mientras que Analía Martínez, Antonio Sepúlveda y Valeria Bezic rechazaron la suspensión.

Con la decisión aprobada, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedará a cargo del Ejecutivo municipal durante el período de suspensión.

Cruces durante el debate

La sesión estuvo marcada por fuertes diferencias entre los concejales. Quienes rechazaron la medida cuestionaron la interpretación de la Carta Orgánica y plantearon reparos sobre el procedimiento utilizado para avanzar con la suspensión.

Valeria Bezic sostuvo que la normativa exige un procesamiento judicial para aplicar la medida y advirtió que no correspondía ampliar ese requisito mediante una interpretación. Antonio Sepúlveda también cuestionó la aplicación del artículo 109 y señaló que debía analizarse el mecanismo de revocatoria previsto para funcionarios electivos.

Analía Martínez criticó además la forma en que se presentó el proyecto y cuestionó que, según su postura, no tuvo un análisis suficiente en comisión.

Desde el sector que acompañó la suspensión defendieron la decisión como una medida preventiva para proteger la transparencia institucional y el patrimonio municipal.

Agustina Sánchez sostuvo que se trataba de un apartamiento temporal y no de una destitución, mientras que Gustavo Addamo afirmó que el Concejo actuó dentro de las facultades establecidas por la Carta Orgánica.

Otros concejales realizaron fuertes cuestionamientos políticos hacia la gestión de Román y señalaron que la situación judicial generó una crisis institucional en el municipio.

Figueroa quedó al frente del Municipio

Con la aprobación de la ordenanza, Allen atraviesa un cambio institucional que deja a Fabián Figueroa al frente del Ejecutivo municipal de manera provisoria.

La suspensión permanecerá vigente hasta que existan nuevas definiciones judiciales sobre la causa en la que Román está imputado.

Con información de ANAllen