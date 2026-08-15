​Acusaron a un hombre de Cipolletti por grooming contra una adolescente 

La Fiscalía sostiene que el acusado contactó a la menor por WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual. La investigación comenzó tras una denuncia de la madre.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra un hombre de Cipolletti acusado de grooming, luego de una investigación que determinó que habría contactado por WhatsApp a una adolescente y mantenido conversaciones de contenido sexual entre julio y agosto de 2025.

La acusación fue presentada este viernes en una audiencia realizada en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo sostuvo que el hombre sabía que se trataba de una menor de edad y que, aun así, le habría enviado mensajes y audios de índole sexual.

La Fiscalía encuadró los hechos como acoso sexual infantil en carácter de autor.

La denuncia que permitió iniciar la investigación

La investigación comenzó después de que la madre de la adolescente escuchara a su hija mantener una conversación telefónica con una persona desconocida. Durante ese intercambio, la joven habría proporcionado información relacionada con sus rutinas y horarios.

Ante esa situación, la mujer realizó una denuncia penal que permitió iniciar las primeras actuaciones.

Como principal elemento de prueba, la Fiscalía presentó un informe elaborado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, a partir del análisis de los teléfonos de la adolescente y del imputado.

Según se informó durante la audiencia, ese trabajo permitió reunir más de mil páginas de registros, además de conversaciones y archivos de audio que forman parte de la acusación.

Al expediente también se incorporó el acta del allanamiento realizado en la vivienda del acusado en Cipolletti y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima.

Este último documento explicó las razones técnicas por las que no pudo realizarse la entrevista de la adolescente mediante Cámara Gesell. La investigación también incorporó documentación relacionada con su situación particular.

El acusado decidió no declarar

Durante la audiencia, la defensa del hombre, representada por el abogado Pablo Barrionuevo, no planteó objeciones formales a la formulación de cargos, aunque anticipó que cuestionará la interpretación que la Fiscalía realiza sobre el contenido de los mensajes.

El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y se negó a declarar.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria y estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con las medidas pendientes.

La formulación de cargos da inicio formal a esta etapa del proceso y no implica una condena. La responsabilidad del acusado deberá ser determinada durante el desarrollo de la investigación y, eventualmente, en las instancias judiciales posteriores.

Qué es el grooming

El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Se produce cuando una persona adulta establece contacto con una persona menor de edad a través de internet o medios tecnológicos con una finalidad sexual.

En Argentina, la conducta está contemplada en el artículo 131 del Código Penal, que establece penas de prisión de seis meses a cuatro años.