​Río Negro regula el uso de celulares dentro de los quirófanos 

La reglamentación de la Ley 5872 limita el uso personal de celulares durante las cirugías, pero permite utilizarlos cuando sean necesarios para la atención médica o ante una emergencia.

El Gobierno de Río Negro reglamentó el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las áreas quirúrgicas de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se realizan intervenciones.

El decreto fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y reglamenta la Ley 5872, que establece criterios comunes para el uso de estos dispositivos dentro de los quirófanos de toda la provincia.

La normativa establece límites para el uso personal de los celulares durante las intervenciones quirúrgicas. Entre las prácticas alcanzadas por las restricciones se encuentran las llamadas, los mensajes, el uso de redes sociales y el registro de imágenes o sonidos que no cuenten con autorización.

La regulación busca preservar las condiciones necesarias dentro de las áreas quirúrgicas y reducir situaciones que puedan generar riesgos durante los procedimientos.

Sin embargo, la norma no establece una prohibición absoluta de los dispositivos. La reglamentación reconoce que los teléfonos y otros equipos tecnológicos también pueden constituir herramientas de trabajo para los profesionales de la salud.

Por ese motivo, se permite su utilización cuando resulte necesaria para consultar información médica, protocolos o documentación vinculada con la atención, así como para atender situaciones de emergencia.

También se contempla la comunicación cuando esté directamente relacionada con la atención del paciente. De esta manera, el criterio establecido diferencia el uso personal de aquel que tiene una finalidad profesional o asistencial.

Qué deberán hacer los establecimientos

Los hospitales, clínicas y demás establecimientos alcanzados por la norma deberán adecuar sus procedimientos internos a las nuevas disposiciones.

Entre las cuestiones que deberán organizar se encuentran las condiciones de ingreso de los dispositivos a las áreas quirúrgicas, su utilización y los procedimientos de limpieza y desinfección.

La reglamentación establece así criterios comunes para los establecimientos que realizan intervenciones quirúrgicas en la provincia.

El objetivo es ordenar una práctica que ya forma parte de la actividad cotidiana en los ámbitos sanitarios y establecer pautas diferenciadas según el uso que se haga de los dispositivos.