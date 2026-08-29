​Preocupación en Cipolletti: una enorme laguna amenaza el asfalto nuevo de la Ruta 151 

Una gran acumulación de agua apareció debajo del puente ferroviario de la Ruta 151, en Cipolletti. Investigan una posible rotura de agua potable.

Una enorme acumulación de agua apareció debajo del puente ferroviario de la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, y generó preocupación por el impacto que podría tener sobre el asfalto que fue renovado hace pocos meses en ese sector.

La presencia de la laguna fue registrada durante este viernes y, según explicó Rigo Castaño tras diálogo con Eduardo Artero, del Consorcio de Riego y Drenaje de Cipolletti, no se trataría de una filtración proveniente del sistema de riego. La hipótesis que manejan desde el consorcio apunta a una posible rotura de una cañería o manguera de agua potable.

Por el momento, no existe una confirmación oficial del Departamento Provincial de Aguas (DPA) respecto del origen del agua.

El agua apareció antes de que comenzara el riego

El sector cuenta con una antigua obra de riego que atraviesa la zona mediante un sifón construido hace décadas. Por eso, una de las primeras dudas fue si la gran cantidad de agua podía estar relacionada con una filtración del canal.

Sin embargo, desde el Consorcio de Riego señalaron que la filtración comenzó varios días antes de que se habilitara el paso del agua por el sistema de riego. Por ese motivo, descartaron que el origen estuviera en el canal.

La principal sospecha apunta ahora a una eventual rotura en una conducción de agua potable. De confirmarse esa hipótesis, la intervención correspondería a los organismos vinculados al servicio, entre ellos Aguas Rionegrinas, mientras que el DPA deberá determinar el origen de la filtración.

La cantidad de agua acumulada ya genera un inconveniente adicional: el tránsito constante de vehículos y camiones sobre un sector completamente inundado.

El asfalto había sido renovado hace pocos meses

La situación genera especial preocupación porque el tramo había sido intervenido recientemente. En mayo se había realizado un operativo de gran escala para reparar los profundos baches existentes en el acceso a la rotonda de la Ruta Nacional 22 y en el tramo ubicado debajo del puente ferroviario, en el inicio del corredor de la Ruta 151.

En esa obra se retiró parte del pavimento deteriorado, se realizó un importante fresado y posteriormente se colocó una nueva carpeta asfáltica.

Ahora, la acumulación de agua vuelve a poner ese trabajo bajo presión. El paso permanente de vehículos pesados sobre la zona podría acelerar el deterioro de la superficie si la filtración continúa.

El puente ferroviario y sus inmediaciones son, además, un punto de circulación intensa entre Cipolletti y Neuquén, utilizado diariamente por automovilistas y transportistas.

Con información de Rigo Castaño