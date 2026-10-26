​Tasa del 26,5% y nuevos talleres: el plan de Ford Fiorasi para el sector petrolero en Neuquén 

La actividad en Vaca Muerta impone un ritmo frenético y exige condiciones operativas extremas para la logística diaria. Los vehículos de flota conforman el eslabón principal del transporte en el terreno y sufren un desgaste acelerado en los caminos de la cuenca neuquina. Atento a esta demanda constante de las operadoras, Ford Fiorasi montó un imponente stand en la AOG Patagonia 2026 , la muestra más relevante de la industria hidrocarburífera que se desarrolló en el espacio DUAM de Neuquén.

Allí, la concesionaria desplegó su estrategia comercial para el corto y mediano plazo con el objetivo de captar a las grandes petroleras y a las pymes de servicios especiales. Juan Varni , gerente general de Ford Fiorasi, destacó que la firma participa por segundo año consecutivo en la exposición con el respaldo directo y el acompañamiento institucional de la fábrica.

La propuesta de la compañía exhibió el catálogo completo de sus vehículos comerciales. Las estrellas del espacio fueron la pick-up Ford Ranger, una herramienta de trabajo ya consolidada en los yacimientos, y la línea Transit en sus versiones Van y Minibús. Estas últimas resultan unidades fundamentales para el traslado seguro de operarios y equipos de precisión hacia los bloques no convencionales.

Financiamiento exclusivo para el Oil & Gas: tasa del 26,5%

Renovar una flota corporativa requiere un esfuerzo de capital intensivo. Para facilitar la toma de decisiones, Ford Fiorasi diseñó una herramienta de financiamiento hecha a medida para el sector energético. La firma estructuró un acuerdo estratégico con el Banco Comafi que le permite ofrecer una tasa preferencial del 26,5% a un plazo de 12 meses.

Varni remarcó el alto nivel competitivo de esta línea de crédito frente a las variables macroeconómicas actuales. Lejos de limitar la oferta a las jornadas que duró la muestra en Neuquén, la concesionaria decidió extender este beneficio exclusivo para la industria durante los 30 días posteriores a la feria. Esta ventana temporal otorga a las gerencias de compras el margen necesario para evaluar las inversiones y concretar operaciones con un costo financiero altamente previsible.

Inversión en infraestructura: la posventa como diferencial

El mercado automotriz corporativo demuestra que la venta de la unidad representa apenas el comienzo de la relación comercial. El verdadero factor de fidelización radica en el servicio técnico. En este sentido, Ford Fiorasi ejecutó un giro estratégico profundo desde que adquirió el paquete accionario de la firma histórica Sapag hace un año y medio.

La nueva dirección inyectó un volumen significativo de inversiones destinado a robustecer el área de posventa. El objetivo central apunta a reducir el tiempo de inactividad de las camionetas, un aspecto que las compañías operadoras penalizan de forma severa en sus balances operativos. Para lograrlo, la empresa dotó a sus talleres de mayor capacidad de respuesta rápida, nueva tecnología de diagnóstico y un stock de repuestos permanente.

El desembarco en Añelo y el mapa de expansión patagónico

El crecimiento de los niveles de producción de hidrocarburos exige a los proveedores acercar sus bases de operaciones al terreno. La hoja de ruta de Ford Fiorasi refleja esta urgencia territorial. La firma ya puso en marcha sus nuevas instalaciones en Cipolletti y confirmó la apertura de una moderna sucursal en San Carlos de Bariloche pautada para el mes de abril.

Sin embargo, la jugada más ambiciosa de la compañía apunta directo al corazón geográfico del desarrollo no convencional. Varni adelantó que la empresa proyecta inaugurar un taller integral en Añelo para fines del próximo año. Esta instalación estratégica cambiará la logística de mantenimiento preventivo y correctivo para las firmas que operan en la zona caliente de los hidrocarburos.

El proyecto en la capital del shale trasciende el espacio físico tradicional. La iniciativa integrará un esquema de taller móvil y logística de entrega de insumos en el campo. De este modo, Ford Fiorasi afianza su ecosistema de soluciones, y demuestra que comprende la escala, la urgencia y el nivel de exigencia que requiere Vaca Muerta.