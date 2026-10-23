​Río Negro: el Gobierno propone sobregiros por $180.000 millones y emitir Letras por $160.000 millones en 2027 

El Ejecutivo de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto para habilitar sobregiros por hasta $180.000 millones, Letras de Tesorería por $160.000 millones y cheques diferidos por $30.000 millones durante 2027.

El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar distintas herramientas financieras durante el ejercicio fiscal 2027. La iniciativa contempla ampliar el límite de los sobregiros oficiales, emitir Letras de Tesorería y utilizar cheques de pago diferido para afrontar necesidades de caja de la administración provincial.

La propuesta establece montos máximos para cada instrumento y deberá ser tratada por la Legislatura. Entre las medidas previstas, se incluyen sobregiros de hasta $180.000 millones, emisiones de Letras de Tesorería por hasta $160.000 millones y cheques diferidos por un máximo de $30.000 millones.

Sobregiros por hasta $180.000 millones

El proyecto propone modificar, desde el 1 de enero de 2027, el artículo 1 de la Ley H N.º 5125. El objetivo es autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Tesorería General, a utilizar sobregiros por hasta $180.000 millones por encima de la suma de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que integran el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO).

Esta herramienta permite disponer de financiamiento de corto plazo para atender necesidades de la administración provincial, de acuerdo con los límites que establezca la normativa.

Letras de Tesorería por $160.000 millones

La iniciativa también plantea autorizar al Ejecutivo a emitir Letras de Tesorería durante 2027 por un monto máximo de $160.000 millones.

Según el proyecto, estos instrumentos estarán destinados a cubrir deficiencias estacionales de caja, es decir, desajustes temporales entre los ingresos disponibles y los compromisos de pago del Estado.

El límite fijado corresponde al máximo de Letras que podrán permanecer en circulación durante el ejercicio fiscal.

Cheques diferidos por hasta $30.000 millones

Otro punto de la propuesta es la autorización al Ministerio de Hacienda para librar cheques de pago diferido por hasta $30.000 millones durante 2027.

Al igual que en el caso de las Letras de Tesorería, el monto representa el máximo de cheques diferidos que podrán encontrarse en circulación.

De esta manera, el Gobierno busca contar con distintas alternativas para administrar los recursos y afrontar obligaciones financieras a lo largo del año.

Qué recursos podrían utilizarse como garantía

Para concretar las operaciones vinculadas con los sobregiros y las Letras de Tesorería, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a afectar o ceder en garantía determinados ingresos provinciales.

Entre los recursos contemplados figuran los correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, las regalías petrolíferas y otras fuentes de ingresos de la provincia.

Además, la iniciativa propone eximir de impuestos y tasas provinciales, tanto actuales como futuros, a las emisiones de Letras de Tesorería realizadas bajo esta autorización.

Las facultades que tendría Hacienda

El texto también prevé que el Ministerio de Hacienda pueda realizar los trámites y firmar la documentación necesaria para concretar las emisiones.

La cartera estaría facultada para intervenir directamente o mediante terceros en la instrumentación, registración y pago de los servicios correspondientes a las operaciones financieras. También podría efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para implementar las medidas.

El proyecto ingresó a la Legislatura de Río Negro y propone establecer estas autorizaciones para el ejercicio fiscal 2027. Su aplicación dependerá del tratamiento legislativo y de la eventual aprobación de la ley.