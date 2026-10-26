​Gotlip Casa Blanco: cómo el boom de Vaca Muerta impulsó la respuesta logística en Neuquén 

La aceleración productiva de Vaca Muerta trasciende las fronteras de los yacimientos y redefine el ecosistema comercial de toda la región. El desarrollo masivo de los hidrocarburos no convencionales exige un soporte logístico monumental que tensiona, y a la vez potencia, a los proveedores locales. En este contexto de expansión, las empresas de servicios e insumos adaptan sus estructuras operativas para responder a una demanda exponencial.

Gotlip Casa Blanco , una firma con un profundo arraigo histórico en la provincia, refleja a la perfección este fenómeno de derrame económico. Claudio Ortega, gerente comercial de la compañía, analizó cómo la empresa integró sus operaciones para acompañar el ritmo frenético de la industria petrolera y el boom de la construcción que atraviesa la capital neuquina.

La firma conforma un grupo nacional que hace unos 15 años absorbió a Gotlip, pero mantiene intacta su identidad patagónica. La política corporativa sostiene una fuerte vinculación social con el territorio. De hecho, el 99,9% de su personal reside en Neuquén, un factor clave para comprender la idiosincrasia del mercado local.

Un departamento exclusivo para el Oil & Gas

La provisión de materiales eléctricos experimentó una metamorfosis. La compañía no suministra componentes directos para la boca de pozo o las torres de perforación, pero abastece a toda la cadena de valor periférica que hace posible la operatividad del sector.

Ortega precisó que desarrollaron un departamento exclusivo dedicado a la industria del Oil & Gas. Esta unidad de negocios atiende las necesidades de las operadoras y, fundamentalmente, de las instituciones que sostienen el crecimiento demográfico de la cuenca. La cartera de clientes abarca un espectro amplio de la matriz provincial:

Hospitales y centros de salud provinciales.

El Consejo de Educación y los establecimientos escolares.

Fuerzas de seguridad y dependencias policiales.

Polos productivos y grandes industrias del sector privado.

El impacto logístico tras 48 meses de crecimiento continuo

El volumen de actividad en la cuenca neuquina desafía a diario las cadenas de suministro. Ortega advirtió un incremento permanente en los requerimientos logísticos durante los últimos 48 meses. Cuatro años de crecimiento ininterrumpido obligan a los proveedores a optimizar sus tiempos de entrega y ampliar sus inventarios.

Las obras civiles y comerciales lideran este empuje. La radicación de nuevas empresas de servicios petroleros y la expansión de los parques industriales demandan una infraestructura eléctrica robusta. El sector comercial local enfrenta el desafío de mantener un stock competitivo en un escenario macroeconómico complejo, garantizando la continuidad de las obras.

Competencia y arraigo en el mercado neuquino

La magnitud de los negocios en Neuquén atrae constantemente a múltiples jugadores foráneos. Sobre la intensidad de la competencia, el gerente comercial apeló al pragmatismo y aseguró que “el sol sale para todos”. La demanda actual supera la capacidad de oferta en muchos rubros de la construcción.

Gotlip Casa Blanco capitaliza sus 86 años de trayectoria en la zona para fidelizar clientes y captar nuevos proyectos. El conocimiento fino del terreno permite a la firma anticipar las necesidades de un mercado que no admite demoras. En la industria petrolera, un retraso logístico se traduce directamente en lucro cesante.

Infraestructura y obras civiles: el efecto derrame

El impacto económico de los hidrocarburos no convencionales permea en todas las capas de la sociedad neuquina. La empresa atiende hoy un universo de consumidores extremadamente diverso, que ilustra el efecto derrame de Vaca Muerta sobre la economía real.

Sus mostradores reciben a diario a trabajadores petroleros que construyen o amplían sus viviendas particulares gracias a las paritarias del sector. Al mismo tiempo, proveen insumos pesados a entidades bancarias que instalan nuevas sucursales en la ciudad para captar el flujo financiero petrolero.

Las grandes empresas constructoras, responsables de erigir los nuevos edificios que modifican el skyline de Neuquén capital, también figuran entre sus principales compradores. La experiencia en el terreno demuestra que la formación geológica más importante del país requiere un tejido comercial ágil, capaz de sostener un desarrollo a escala global.