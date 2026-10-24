​El Consejo de la Magistratura designó a siete funcionarios judiciales en Roca, Villa Regina y Cipolletti 

El Consejo de la Magistratura de Río Negro resolvió siete concursos para cubrir cargos judiciales en Roca, Villa Regina y Cipolletti, tras evaluar antecedentes, exámenes y entrevistas.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro resolvió siete concursos para cubrir cargos en distintos organismos judiciales de Roca, Villa Regina y Cipolletti. Las designaciones se definieron durante dos jornadas de trabajo realizadas el jueves en Roca y este viernes en Cipolletti.

Los puestos corresponden a la Segunda y la Cuarta Circunscripción Judicial y quedaron vacantes por jubilaciones, renuncias o ascensos de quienes los ocupaban anteriormente.

Para cada concurso, el organismo evaluó los antecedentes de los postulantes, los resultados de los exámenes de oposición y las entrevistas personales antes de definir las designaciones.

Quiénes fueron designados en Roca y Villa Regina

La primera sesión se realizó en el auditorio del Poder Judicial de Roca y contempló concursos para cubrir cuatro cargos en Roca y Villa Regina.

Las designaciones fueron las siguientes:

Rodrigo Vazzana: agente fiscal de Roca. Nueve postulantes llegaron a la instancia de entrevistas.

agente fiscal de Roca. Nueve postulantes llegaron a la instancia de entrevistas. María Noelia Lucero: secretaria del Juzgado de Familia de Villa Regina. Dos postulantes integraron la nómina prevista para las entrevistas.

secretaria del Juzgado de Familia de Villa Regina. Dos postulantes integraron la nómina prevista para las entrevistas. Martín Darío Winschel: secretario de la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 21 de Villa Regina.

secretario de la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 21 de Villa Regina. Betiana Patricia Caro: jueza de la Cámara Primera del Trabajo de Roca. Para este concurso estaban previstas tres entrevistas.

Durante la misma jornada, el Consejo también analizó tres expedientes disciplinarios.

Las designaciones en Cipolletti

La segunda sesión se desarrolló este viernes en la Sala 6 del fuero Penal de Cipolletti. En esa oportunidad, el organismo abordó tres concursos correspondientes a la Cuarta Circunscripción Judicial.

Los cargos quedaron asignados de la siguiente manera:

Gustavo Herrera: juez de juicio del Foro Penal de Cipolletti. Tres postulantes fueron convocados a entrevistas.

juez de juicio del Foro Penal de Cipolletti. Tres postulantes fueron convocados a entrevistas. Paola Castro: jueza de la Unidad Procesal N.º 7 de Cipolletti. El proceso contempló entrevistas a tres postulantes.

jueza de la Unidad Procesal N.º 7 de Cipolletti. El proceso contempló entrevistas a tres postulantes. María Belén Calero: defensora adjunta penal de la Cuarta Circunscripción Judicial. En este concurso también estaban previstas entrevistas a tres personas.

Además, durante la sesión en Cipolletti se trataron otros dos expedientes disciplinarios.

Cómo se integró el Consejo de la Magistratura

Las dos reuniones fueron presididas por Ricardo Apcarián, titular del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

En Roca participaron representantes del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y de la Legislatura provincial. Para el concurso de agente fiscal también intervino el procurador general, Jorge Crespo.

En Cipolletti, la integración incluyó representantes de los fueros Penal y Civil, integrantes del Colegio de Abogados y legisladores provinciales. Crespo también participó en el concurso correspondiente al Ministerio Público.

Con estas resoluciones, el Consejo avanzó en la cobertura de siete vacantes en distintos organismos judiciales de la provincia.