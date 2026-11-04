​Rutas 22 y 151: este jueves se conocerán las ofertas para las obras 

Este jueves se conocerán las ofertas para reparar las rutas 22 y 151 en Río Negro. El plan contempla cuatro tramos, una inversión de $10.718 millones y 120 días de ejecución.

Este jueves 5 de noviembre se conocerán las ofertas de las empresas interesadas en ejecutar cuatro obras de recuperación sobre las rutas nacionales 22 y 151 en Río Negro. El plan contempla una inversión superior a los $10.718 millones y un plazo de ejecución de 120 días, en el marco de la Emergencia Vial declarada por la Provincia.

La apertura de las propuestas marcará un nuevo paso en el proceso impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck para acelerar las intervenciones en sectores deteriorados de ambos corredores. La decisión de avanzar mediante contrataciones directas apunta a reducir los tiempos administrativos y poner en marcha los trabajos con mayor rapidez.

Mientras se concreta ese procedimiento, este miércoles comenzaron algunas tareas urgentes de mejoramiento sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel. Los primeros trabajos se concentran en los puntos más comprometidos, donde el estado de la calzada representa un riesgo para los automovilistas.

Cuáles son los cuatro tramos que serán reparados

El programa incluye tres sectores de la Ruta Nacional 22 y uno de la Ruta Nacional 151. Las intervenciones fueron definidas según las condiciones de cada corredor y su importancia para la circulación y la actividad económica.

En la Ruta 22, uno de los tramos alcanzados se extiende entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel. Allí se trabajará sobre 107,5 kilómetros, desde el kilómetro 887,5 hasta el 995, con tareas de recuperación de la calzada y acondicionamiento de banquinas.

El segundo sector comprende el trayecto entre Choele Choel y Chichinales, con una extensión de 113,7 kilómetros, entre los kilómetros 997,4 y 1.111,1. Los trabajos de mayor profundidad se concentrarán entre Chimpay y Chelforó, donde se busca recuperar las condiciones del pavimento.

En el Alto Valle, la intervención abarcará 14 kilómetros entre Fernández Oro y Cipolletti, a la altura de Puente 83. Además de la calzada principal, se realizarán mejoras en las colectoras, las bases granulares, las banquinas y la señalización.

En ese sector, la pavimentación de las colectoras de Puente 83 está prevista para mediados de noviembre, mientras continúan cerrados los carriles centrales.

El cuarto tramo corresponde a la Ruta Nacional 151 y comprende 41 kilómetros entre el yacimiento Medanito, en cercanías de Catriel, y el límite con La Pampa. Es un corredor clave para el transporte vinculado con la actividad hidrocarburífera y la conexión entre ambas provincias.

Qué trabajos se realizarán y cuánto costarán

Las obras incluyen bacheo superficial y profundo, fresado del pavimento, colocación de nuevas carpetas asfálticas, reconstrucción de bases granulares y terraplenes, recuperación de banquinas, acondicionamiento de colectoras y renovación de señalización.

La inversión total prevista asciende a $10.718.576.797. De ese monto, aproximadamente $7.168 millones serán aportados por Oldelval, mientras que los $3.551 millones restantes saldrán de recursos provinciales.

El plazo establecido para completar las intervenciones será de 120 días.

Weretilneck sostuvo que la Provincia decidió avanzar con las reparaciones ante el deterioro de corredores fundamentales para la conectividad y la economía rionegrina. La emergencia vial permite acelerar los procedimientos para intervenir en rutas nacionales comprendidas dentro del territorio provincial y en los tramos incorporados a la gestión.

La apertura de ofertas de este jueves permitirá conocer qué empresas buscan hacerse cargo de los trabajos y avanzar hacia la ejecución de un plan que apunta a mejorar la circulación en dos de las rutas más importantes de Río Negro.