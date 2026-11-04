​Difundían su foto por WhatsApp con la palabra “Violín” y fue a la Justicia 

Un hombre de Cipolletti pidió frenar la difusión de su foto y datos personales por WhatsApp, pero la jueza rechazó la medida por falta de pruebas.

Un hombre acudió a la Justicia de Cipolletti para intentar frenar la circulación de su fotografía por WhatsApp, acompañada de la palabra “Violín”, acusaciones vinculadas con una investigación penal y referencias a domicilios particulares y a un posible empleador. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido porque no había pruebas suficientes para establecer que la mujer señalada fuera responsable de difundir ese material.

El planteo fue presentado mediante una medida autosatisfactiva de tutela preventiva de derechos personales. Como respaldo, el hombre aportó capturas de pantalla de conversaciones y publicaciones en las que aparecía una imagen que identificó como propia.

Según explicó, los mensajes contenían expresiones agraviantes y exponían información sobre lugares de residencia y datos relacionados con su posible actividad laboral. Por ese motivo, solicitó una intervención judicial urgente para evitar que el contenido continuara circulando.

Entre las medidas reclamadas, pidió que se prohibiera a la mujer publicar o retransmitir las imágenes, siempre que pudiera comprobarse previamente su participación en la difusión. También solicitó que, de acreditarse esa intervención, se ordenara retirar el material en un plazo de 24 horas de las cuentas, estados, perfiles o grupos sobre los que ella tuviera capacidad efectiva de eliminación.

Además, buscó impedir que se difundieran públicamente datos sobre su domicilio y el lugar de residencia de sus familiares. El pedido contemplaba que esa restricción no afectara la posibilidad de realizar denuncias o comunicaciones legítimas con fines de protección.

La presentación tenía un obstáculo central: las capturas de pantalla no permitían identificar a la mujer como autora de los mensajes ni demostrar que hubiera participado en su retransmisión.

El propio hombre reconoció esa dificultad y condicionó las medidas solicitadas a que primero se comprobara la intervención de la persona señalada.

Al evaluar el expediente, la jueza de la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 de Cipolletti consideró que no existían elementos suficientes para dictar una orden contra alguien cuya responsabilidad en los hechos no había sido acreditada.

La magistrada reconoció, de todos modos, el posible impacto de las publicaciones sobre los derechos personales del denunciante. En los fundamentos de la resolución sostuvo que su dignidad humana y su moralidad estaban en “jaque” por los mensajes que circulaban a través de WhatsApp.

Sin embargo, explicó que la gravedad de una situación no alcanza por sí sola para justificar una medida judicial contra una persona determinada si no existen pruebas que permitan vincularla con la conducta denunciada.

La sentencia recordó que las medidas autosatisfactivas son herramientas excepcionales, destinadas a dar una respuesta inmediata ante situaciones urgentes. Para concederlas, se necesitan fundamentos y elementos concretos que justifiquen la intervención judicial.